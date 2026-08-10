Панаирът, Гергов, държавата и Пловдив: битка за акции с повече от век история

Повече от век след първото изложение съдбата на Пловдивския панаир отново е в центъра на спор за държавни акции, собственост и контрол



Нов обрат по делото за Международния панаир отново връща въпроса за държавния дял и бъдещето на един от най-емблематичните обекти на Пловдив. Но зад съдебните спорове за акции, апорти и собственост стои история, започнала повече от век преди днешната битка.

Обрат по делото за Панаира: Процедурен пропуск поставя под въпрос съдебната битка за акциите

Последният ход по делото постави под въпрос самата процедура, по която държавата е потърсила защита на интереса си в Панаира. Междувременно спорът около контрола върху дружеството продължава да бъде един от най-чувствителните икономически и политически казуси за Пловдив.

Причината е проста – Международният панаир не е просто търговско дружество или терен край Марица. За поколения пловдивчани той е част от облика на града, а десетилетия наред е бил мястото, на което България показва пред света своето производство, индустрия и икономически възможности.

Панаирната история на Пловдив започва още през 1892 г., когато градът е домакин на Първото българско земеделско-промишлено изложение.

Събитието поставя началото на традиция, която постепенно превръща Пловдив в най-важния панаирен център на страната.

Следват десетилетия на международни изложения, чуждестранни компании, търговски контакти и икономически престиж. Така Панаирът се превръща не просто в част от икономиката на града, а в част от неговата идентичност.

А как Пловдив стига до ролята на панаирната столица на България и кои са ключовите моменти в тази история – разказва Lost in Plovdiv в своя исторически материал.