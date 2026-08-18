Нов механизъм за минималната заплата: работодатели и синдикати обсъждат рамка за бъдещите увеличения

Нова схема за определяне на минималната работна заплата се обсъжда между държавата, работодателските организации и синдикатите. Работна група към Министерството на финансите подготвя механизъм, който да даде по-ясни граници за бъдещите преговори за най-ниското възнаграждение.

Идеята е размерът на минималната заплата да не се определя едностранно, а да бъде предмет на преговори между представителите на бизнеса и работниците. Разговорите ще се провеждат в предварително определен диапазон.

Как ще се определя диапазонът

Предвижда се долната граница да бъде равна на действащата минимална заплата. Така при новото договаряне тя няма да може да бъде намалявана.

Горната граница ще се изчислява чрез индексиране на настоящото възнаграждение по четири показателя. Целта е още преди началото на преговорите да е ясно какъв е възможният диапазон за увеличение.

Според изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов разговорите между работодатели и синдикати вървят конструктивно, макар да има и спорни моменти.

От синдикална страна обаче настояват при определянето на минималното възнаграждение да се отчита и реалната издръжка на живот.

Ваня Григорова посочва, че този показател е важен, тъй като дава представа дали човек, получаващ минимална заплата, може да покрива необходимите разходи за себе си и семейството си и да поддържа приемлив стандарт на живот.

По думите ѝ включването на показателя се подкрепя и от КНСБ, но остава въпросът кога той ще стане част от механизма. Очакванията са това да може да се случи едва след около три години.

Минималната заплата през 2027 г. няма да бъде намалявана

Работодателите настояват новият механизъм да осигури предвидимост за бизнеса и работещите за период от поне три години.

Добрин Иванов уверява, че независимо от предстоящите промени минималната работна заплата за 2027 г. няма да бъде по-ниска от сегашната.

„Минималната работна заплата за 2027 г. няма да бъде 620 или под 620 евро със сигурност“, заяви той.

Предстои работната група да продължи обсъжданията по конкретните параметри на механизма, преди той да бъде окончателно оформен.