Автогара „Север“ затваря от 1 декември. Казусът се развива от началото на годината, а временната автогара край Филипово все още е в процес на подготовка

Автогара „Север“ в Пловдив спира работа от 1 декември. Потвърждението за затварянето идва на фона на продължаващата от началото на годината сага за бъдещето на автобусните превози от северната част на града, поредица от решения и обратни завои в Общинския съвет и търсенето на алтернатива, която все още не е готова.

Информацията за прекратяването на дейността от първия ден на декември беше съобщена от общинския съветник Владимир Славенски от ПП–ДБ. В публикация в профила си той посочи, че това създава рискове за трафика и превоза на пътници в Пловдив и голяма част от областта.

От групата на ПП–ДБ са внесли официално питане до кмета Костадин Димитров за напредъка по изграждането на нова автогара до жп гара „Филипово“.

От закриване през март до временно спасение

Сагата с автогара „Север“ започна още през януари, когато стана ясно, че обектът ще преустанови работа, сградата ще бъде съборена, а автобусните линии ще бъдат пренасочени към автогара „Родопи“. В материала „Автогара „Север“ отива в историята“ Под тепето проследи първоначално обявеното намерение за прекратяване на дейността от 1 март.

Последваха дебати, предупреждения за транспортен хаос и реакции от общински съветници и граждани. В „Дошков: В Пловдив няма транспортна политика, има разгром“ превозвачът Веселин Дошков говори за причините за закриването и проблемите в транспортната политика на града.

Решението за затваряне от 1 март обаче беше отложено след обществен натиск, започнали разрушителни дейности на терена и спешни разговори на кмета с представители на държавата и собственика. На 9 февруари Под тепето съобщи в „Автогара „Север“ оцеля временно след натиск“, че дейността ще бъде запазена за още около два месеца.

Организираният протест срещу затварянето също беше отложен временно заради постигнатото решение и ангажимента за търсене на алтернатива. Протестът за запазване на автогара „Север“ се отлага, но проблемът с бъдещето на транспортния възел не беше решен.

Протест, ново затваряне и пореден обрат в Общинския съвет

В края на април казусът отново се изостри. Автогара „Север“ беше поставена пред ново затваряне от 1 май, а впоследствие стана ясно, че и автогара „Юг“ може да прекрати дейността си. В „Транспортен хаос: Пловдив остава без две автогари в рамките на дни“ беше описан рискът от сериозно разместване на междуградските линии.

На 3 май десетки пловдивчани излязоха на протест срещу закриването на „Север“. „Не бутайте автогарата!“ Протест срещу затварянето на „Север“ събра десетки пловдивчани – недоволството беше свързано с липсата на адекватна алтернатива и опасенията от допълнително натоварване на градския трафик.

След протестите и дебатите в Общинския съвет кметът обяви, че автогарите няма да затварят. В „Автогарите на Пловдив остават, но решението пак е временно“ проследихме развоя на извънредната сесия, на която съветниците отмениха част от предходните решения за пренасочване на автобусните линии.

Искането за финансово подпомагане на оператора на „Север“ беше оттеглено преди заседанието, а линиите останаха на автогарата временно. Големият въпрос – какво ще се случи след изтичането на този срок – обаче остана отворен.

Новата автогара все още е в процес на подготовка

През последните месеци се обсъждаха различни варианти за бъдещето на междуградския транспорт в северната част на Пловдив, включително временна площадка и изграждане на нова автогара край жп гара „Филипово“.

От 1 декември автогара „Север“ отново спира работа. До изграждането на временната автогара край Филипово автобусите от Раковски и Съединение ще бъдат пренасочени към автогара „Родопи“, съобщиха от общината. За линиите от община „Марица“ администрацията посочва, че съществува законова възможност да бъдат обслужвани и извън автогара.

След месеци на дебати, протести, оттеглени предложения и временни решения, Пловдив отново се оказва пред необходимостта да организира междуградския транспорт без действаща автогара „Север“, докато алтернативата край Филипово все още се подготвя.