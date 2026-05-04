„Спасената“ автогара „Север“ – без заплати, в мухъл и с празна сграда от години (Фоторепортаж)
340 карти само за Раковски в последните дни, докато вътре системата се разпада
Автогара „Север“ в Пловдив се оказа в центъра на остър парадокс. В деня на протест срещу затварянето ѝ от общината обявиха, че автогарите остават – Кметът на Пловдив: Автогарите няма да затварят. Проверка на „Под тепето“ показва по-сложна картина.
От началото на месец февруари автогарата не функционира пълноценно, но пероните не са празни – автобуси продължават да минават, макар и при силно ограничена организация. В същото време двуетажната сграда на обекта стои на практика неизползваема от години.
340 карти за два дни – преди сривa
В последните дни на април, непосредствено преди обявеното второ спирането на дейността, на автогарата са издадени около 340 абонаменти карти само за направлението до и от Раковски. Почти всички от тях са на ученици.
Това показва, че обектът е обслужвал сериозен пътникопоток до последно – въпреки липсата на яснота какво предстои.
„През последните два дни на април издавахме масово карти – близо 340 за Раковски“, разказа служителка пред репортера ни.
Транспортната система на Пловдив и региона под напрежение: Закриват автогара „Север", промени в схемата и хаос около селата
„Четири месеца без заплати“
Зад транспортния казус стои и социален проблем.
Служители твърдят, че не са получавали възнаграждения от четири месеца, а ваучери за храна – от повече от година.
„Четири месеца не сме взимали заплати. Накрая може и да не ни ги дадат.“
Въпреки това по-голямата част от тях продължават да идват на работа, за да поддържат минимална дейност.
Сграда в разпад
Вътрешността на автогарата разкрива картина на дългогодишно занемаряване:
- силна влага и мухъл
- течове от покрива
- пропаднали настилки
- компрометирани конструкции
„Мирише ужасно. Това е от години“, казват работещите.
По думите им проблемите се трупат от години. С намаляването на курсовете от пандемията, промените в законите и кризата с транспортната свързаност на Пловдив и съседните сателитни общини. Конструктивните компрометирания в сградата започнали още при строежа на съседния хипермаркет и продължили т. г. със събарянето на административната ѝ част. Сега администрацията и диспечерите работят в строителен контейнер до бензиностанцията.
Протест и политически обрат
Припомняме, че по-рано в неделя десетки пловдивчани излязоха на протест с искания за ясна транспортна политика и предупреждения за хаос – „Не бутайте автогарата!“ Протест срещу затварянето на „Север“ събра десетки пловдивчани. Часове по-късно кметът обяви, че автогарите няма да бъдат затваряни и ще се търси алтернатива, включително около жп гара Филипово..
Имотът – големият въпрос
След „Север" пада и „Юг": Превозвачът обяви край за автогарата след загуби и „натиск"
Паралелно остава неяснотата около бъдещето на терена.
Служители споделят, че чуват различни версии за сделки и инвеститори, без официална информация. Това идва на фона на вече известни инвестиционни намерения в района на Филипово. В интервю за Под тепето още през месец януари бизнесменът Веселин Дошков обяви:
„На мястото на автогара „Север“ предстои строителство на жилищни сгради, като проектът ще се реализира заедно с други инвеститори – собственици на съседни имоти„
„Няма да затваря“ – но как ще работи?
Днешната ситуация оставя отворени ключови въпроси:
- как ще функционира автогарата при това състояние
- ще получат ли служителите дължимите си заплати
- и какво реално означава „няма да затваря“
Защото на практика автогара „Север“ днес работи на ръба – между остатъчна дейност отвън и разпад отвътре.
Галерия и корица: Stanimir Petkov Photosmile
7 коментари
Къде е сега Ники с очилата и големите обувки, за да ни обясни колко добри стопани са частниците? Къде е Ники финансистчето? Частникът в България е еснафски чорбаджия със стегнат задник, в който само се вкарва и нищо не се дава! Заплати? Нямаааа! Осигуровки? Нямаааа! Инвестиции? Нямаааа! Пари в офшорни сметки? Имааааа! Е те това е частникът! Червен партиец с роднини в държавна сигурност и ВЕ-КЕ-РЕ-то!
„.. други инвеститори – собственици на съседни имоти“.
Значи, ще се строи нова автогара, а горивата ще се унищожи заради интересите на едно богати съседи с подаяние за собствениците.
Колко собственици на автогарата са се навързали последните месеци?
Защо бързат преди новото правителство?
Понеже ни убеждаваха, че държавата е лош стопанин и кой не скача е червен. И от много скачане – това.
Прилича много на клуба на богатите
Над 2 милиона българи напуснаха България след промените. Колко от тях заминаха за Мухонасранск?
Българино, в Мухосранск също е капитализъм, олигарси, милиардери с лопата да ги ринеш, друго е обяснението.