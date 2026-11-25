Инспектори открили нарушения във всички осем проверени щанда – от неиздаване на касови бележки до липсващи документи за фискалните устройства

Нарушения във всички проверени търговски обекти на коледните базари в София са установили инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП. В неделя служителите на приходната агенция са проверили общо осем щанда пред НДК, на Немския базар в Градската градина и на коледния базар в столичния квартал „Младост“. Във всеки от тях е констатирано нарушение, съобщават от НАП.

Общо осем нарушения са установени при проверките. Най-често търговците не са издавали касови бележки – това е констатирано в три от обектите. В два щанда инспекторите са открили разминаване между сумите, отчетени на фискалното устройство, и наличните пари в касата.

В останалите случаи нарушенията са свързани с липса на задължителна информация за търговеца – наименование и адрес, издаване на касови бележки без всички задължителни реквизити и липсващи документи за регистрацията на фискалното устройство.

За неиздаване на касова бележка и за разминаване между отчетените суми и наличностите в касата законът предвижда възможност за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на обект“.

От НАП напомнят, че потребителите могат да проверяват дали касовата им бележка е отчетена чрез мобилното приложение NRA Mobile. То сканира QR кода върху фискалния бон и е достъпно за телефони с iOS и Android.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или на електронна поща [email protected].

Снимкатаа е илюстративна/архив Под тепето