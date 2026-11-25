Протест „Заедно с Благо, срещу мафията!“ се организира в Пловдив тази вечер

Общинските съветници от ПП–ДБ определят отстраняването на варненския кмет като посегателство срещу демократичния избор и призовават за защита на принципите на правовата държава

Граждански протест в подкрепа на отстранения от поста кмет на Варна Благомир Коцев ще се проведе тази вечер в Пловдив. Събитието е организирано от „Продължаваме Промяната – Пловдив“ и ДСБ – Пловдив и е насрочено за 18:00 часа пред сградата на Община Пловдив.

Под мотото „Заедно с Благо, срещу мафията!“ организаторите призовават гражданите да изразят подкрепата си за Коцев и позицията си за зачитане на демократичния избор, върховенството на закона и основните права и свободи.

„Отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна е много повече от казус с местен характер“, посочват организаторите в анонса си за събитието.

Протестът е на фона на решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на кметските правомощия на Коцев, което предизвика политически реакции и критики.

Под Тепето вече писа за решението на ОИК – Варна: Прекратиха предсрочно мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

ПП–ДБ – Пловдив: Посегателство срещу демократичния избор

В декларация общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Пловдив категорично осъждат решението на ОИК – Варна. Те определят случващото се като опит за ревизиране на изборните резултати чрез използване на държавните институции и смятат, че казусът надхвърля границите на морската столица.

Според пловдивските общински съветници решението представлява опит за политически реванш от страна на силите, загубили управлението на Варна чрез демократични избори.

„Това е политически преврат не просто срещу кмета на Варна, а срещу демократичния избор на десетки хиляди варненци“, се посочва в декларацията.

От ПП–ДБ обръщат внимание и на обстоятелствата, довели до прекратяването на мандата. В декларацията те посочват, че в продължение на пет месеца Коцев е бил задържан, без да има влязла в сила присъда, а отсъствието му от работа, след като държавата го е лишила от възможността да изпълнява служебните си задължения, сега се превръща в основание за предсрочно прекратяване на мандата му.

„Това е не просто правен абсурд, а цинизъм“, заявяват общинските съветници.

Според групата казусът създава опасен прецедент за местното самоуправление в цялата страна, тъй като поставя под въпрос гаранциите за зачитане на свободния вот, ако административни процедури могат да бъдат използвани за отстраняване на избрани кметове при подобни обстоятелства.

ПП–ДБ – Пловдив призовават колегите си във Варна да не пристъпват към избор на временно изпълняващ длъжността кмет, преди съдът да се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението на ОИК.

В декларацията се предупреждава, че прибързана смяна на управлението на Варна преди съдебното произнасяне би задълбочила институционалната криза и би поставила под съмнение политическата отговорност на местния парламент.

„Не можем да допуснем административните процедури да се превърнат в инструмент за ревизиране на изборните резултати. Не можем да приемем, че загубеното пред избирателните урни може да бъде спечелено чрез овладени институции и политически зависимости“, заявяват общинските съветници.

От групата подчертават, че позицията им не е продиктувана единствено от политическа солидарност, а от необходимостта да бъдат защитени демократичният избор на гражданите и принципите на правовата държава.

След края на демонстрацията в Пловдив организаторите заявяват, че ще се присъединят към протеста срещу насилието над жени, за да изразят солидарност и подкрепа за неговата кауза.

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