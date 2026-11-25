Министерският съвет ще разгледа на редовното си заседание днес позицията на България за специалното заседание на Европейския съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната, които ще се проведат на 26 и 27 ноември в Брюксел. Заседанието на кабинета е насрочено за 10:00 ч., съобщиха от пресслужбата на правителството.

В дневния ред е включен и меморандум за разбирателство между българското правителство и Международната организация за подкрепа на енергийното и технологичното развитие (IETDSO). Документът предвижда сътрудничество чрез консултации и подкрепа по стратегията за икономическо развитие на България.

Министрите ще обсъдят също меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на България и Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Албания за сътрудничество в областта на енергетиката.

Сред темите е и проект на решение за одобряване изпълнението на Програмния план за способностите на веригата за доставка на горива на НАТО (FSC CPP) на територията на България. Проектът обхваща Граф Игнатиево, Осетеново и Кочово и ще се реализира по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Правителството се очаква да разреши и участието на до 15 военнослужещи от Мобилния комуникационно-информационен модул на втори свързочен батальон на НАТО (Deployable Communication and Information System Module F – DCM-F) в мисията на Алианса за подкрепа на Турция (NATO Support to Türkiye – NS2TUR).

В дневния ред на редовното заседание са включени още проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.