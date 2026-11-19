Български компании, занимаващи се с инвестиционно злато, са били част от голяма пирамида от дружества за пране на пари. Седем мъже са били задържани и вече са обвиняеми за участие в организирана престъпна група. Те са на възраст от 34 до 42 години и от декември 2024г. досега са изпирали средства от инвестиционни измами, жертви на които са предимно чужденци от различни държави. Не е ясен точният брой на ужилените, които са давали солидни средства за бърза възвръщаемост и сериозна доходност. По разследването е организирана мащабна полицейска операция под ръководството на Главна дирекция Национална полиция. Акцията се е случила в синхрон на 17 ноември на множество адреси в седем области – Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново.

Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, предстои внасяне на искане в съда за мярка за неотклонение „задържане под стража“. Един е пуснат под гаранция. Освен за участие в организираната престъпна група петима са привлечени като обвиняеми и за финансови операции за около 3,5 млн. евро по сметки на две дружества в България. По делото са установени над 10 фирми фантоми, чиито парични потоци предстои да бъдат изследвани. Те са били вписани на имената на малоимотни граждани в България и чужбина, през които са преминавали незаконно придобити финансови средства от инвестиционни измами и други престъпления. Използвани са били банкови сметки в Нидерландия, Испания, Германия, Ирландия, Израел, Албания Франция.

„По досъдебното производство са извършени над 60 претърсвания и обиски, иззети са документи, електронни устройства, носители на електронни подписи, флашки и др. носители на данни, както и парични средства за над 600 000 евро, приобщена е и банкова информация. Към момента има данни за изпиране на около 10 милиона евро, за което продължават да се събират доказателства. Разследването продължава“, съобщиха на брифинг днес в Окръжна прокуратура-Пловдив.

„За регистрациите на фирми-фантоми са се ползвали финансови мулета, които са получавали до 1000 евро месечно, за да ползват данните им. С тези дружества са се правили сметки в чужбина, през които чрез онлайн банкиране са се движели паричните потоци. Средствата са минавали през множество сметки в чужбина, за да се върнат в кеш у нас. Работим и по друга посока – за данъчни престъпления във връзка с оборотите, които са се превъртали през дружествата“, коментира наблюдаващият прокурор Иван Спиров.

Той посочи, че много са ощетените чужди граждани, дали парите си за инвестиционна доходност. Легалните фирми, с които се е действало, са се занимавали с инвестиционно злато.

„Няма едно лице, действащо като ръководител на престъпната група и няма данни да е имало такова. Говорим за няколко нива на действия – едни са се занимавали с намирането на финансови мулета, други са регистрирали фирмите и са правили банковите сметки, трети са се грижели за финансовата част“, допълни наблюдаващият прокурор.

Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов добави, че инициатор на разследването е икономическа полиция, а самата операция от миналия ден е биз аналог като организация и мащаб.

„Над 200 служители от различни звена са действали в синхрон на различни точки в страната. Единен щаб в ГДНП ръководеше операцията. Перфектно изпълнени план и организация, които заслужават уважение“, подчерта старши комисар Костадинов.

Разследващите посочиха, че легалните фирми за инвестиционно злато са сериозни играчи на пазара, но не са в светлините на прожекторите.