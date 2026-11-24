Пловдивският храм „Св. Иван Рилски“ придобива все по-далечен от оригиналния си замисъл вид. Ремонтът на храма, който стартира през септември месец обезобразява сградата вече изцяло по западен ренесансов модел.

Актуалните добавки към архитектурата на храма са фалшиви орнаменти, имитиращи ъглова рустика. По този начин се следват примерите от ранната Ренесансова архитектура в католическия свят, в който рустицираните ъглови камъни, са използвани само като декоративен елемент. Познатият още от античността функционален начин за изграждане на ъгъла на дадена каменна сграда е преформатиран през този период като чисто орнаментален и навлиза в западния архитектурен канон през дворците във Флоренция, а оттях и в цялата западноевропейска практика.

Пренасянето на този елемент върху една модерна, но и повлияна от българската национална архитектурна традиция, заличава изцяло нейната автентичност. Стоманобетоновата конструкция на „Св. Иван Рилски“ от 1930 година умишлено е оставена без почти никаква външна декорация, като специално някои важни отделни елементи, като кобиличната извивка на фасадата, акцентират върху българското национално културно наследство. В момента обаче то е изцяло поругано, заменено от фалшивият опит да се изимитира по западен модел несъществуващ и несъответстващ на тази сграда елемент.

Неокласицизмът има своето място в българската архитектурна традиция, особено в първите 2-3 десетилетия след Освобождението, включително и в някои храмове, но случаят изобщо не предполага такива фалшиви жестове. Погледът към тези западни, произлезли от католическия свят и архитектурна история, декоративни модели е още по-неочакван на фона на агресивното отношение в предишни години от страна на ръководството на Пловдивската епархия спрямо Римокатолическата църква и може да постави под въпрос дали това унищожаване на българската архитектурна традиция за сметка на почит към западната не означава промяна на тази позиция и стопляне на отношенията с Рим.

Разбира се, съществува и вариантът сравнението с тези западни модели да не е ясно на ремонтиращите и тези сравнения да са преувеличени. Възможно е в случая отговорните за архитектурното ни църковно наследство да демонстрират едно най-простично пълно непознаване, незаинтересованост и неуважение на културното ни наследство и сляпо да лепят по църквите разни елементи, защото имат излишно средства за харчене.

Ние не се наемаме да гадаем кое от двете е, но резултатът е загубата на автентичността на един красив православен храм.