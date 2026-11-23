Протест срещу насилието над жени и момичета ще се проведе в Пловдив на 25 ноември. Инициативата е посветена на Международния ден за борба с насилието над жени и цели да привлече общественото внимание към проблем, който твърде често остава скрит зад затворени врати, срам, страх и мълчание.

Протестът ще започне в 18:00 ч. пред главния вход на Централна поща, откъдето в 18:30 ч. участниците ще потеглят на мирно шествие към площад „Римски стадион“.

Шествието се организира за пета поредна година в Пловдив от неформалното пловдивско сдружение „Люта Хала“ с подкрепата на „Феминистки мобилизации“ и „Амнести Интернешънъл България“ и тази година ще премине под мотото „Тишината има глас“.

„Тишината е опасна. Твърде много от нас са учени да се свиват, да издържат и да изчезват. На 25 ноември излизаме на улицата за онези, които вече не могат да говорят, и за всички, които търсят начин да променят системата“, споделят организаторите от „Люта Хала“.

Основното послание на протеста е, че насилието над жени не е лична драма, а обществен проблем, който изисква разпознаване, солидарност и реални действия. Организаторите призовават за общество, в което пострадалите не са оставени сами, гласовете им са чути, а насилието не се омаловажава или оправдава.

В рамките на събитието са предвидени мирно шествие, подготвени изказвания и информация за възможностите всеки да допринесе за промяната. На място ще има плакати и материали, а участниците са добре дошли да донесат и свои послания.

Част от исканията на протеста включват прилагането в българското законодателство на всички нива Директива № 1385 от 2024 г., работещи кризисни центрове, достъпна правна помощ, психологическа подкрепа и специализирани услуги в цялата страна, превенция, която започва преди насилието – чрез образование за равнопоставеност, съгласие и ненасилствени отношения, институции, които разпознават риска, реагират навреме и носят отговорност, когато бездействието им оставя жени и момичета в опасност, публична и надеждна статистика за насилието над жени, по които да се разработват политики и да се измерва дали те работят.

В протеста може да се включи всеки. Не е необходима предварителна регистрация. Организаторите отправят покана към граждани, граждански организации, активисти и всички, които вярват, че никой не трябва да живее в страх.