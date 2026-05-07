Романът за цар Самуил завладя света и идва в Пловдив

Цар Самуил вдъхнови мексикански писател и целият свят говори за тази книга, чиято официална премиера е на 18 май в Пловдив в рамките на Летерапопули 2026 · (17 – 22 май)

От 17 до 22 май градът е домакин на третото издание на „Летерапопули 2026“ – Фестивал на световната литература с програма, каквато България не е виждала: европейска премиера на роман, отличен с една от най-престижните награди в испаноезичната литература, и първото идване в страната на носител на Гонкур за поезия.

Входът е свободен.

Европейска премиера в Пловдив

На 18 май, 18:00 ч., Радио Пловдив ще бъде домакин на събитие с международен отзвук.

Давид Тоскана – мексикански писател, лауреат на наградата Alfaguara 2026, представя „Сляпата армия“ пред европейска аудитория за пръв път.

Романът разказва историята на петнадесетте хиляди ослепени войници на цар Самуил не като историческа хроника, а като жива, многогласна литература на оцеляването и невидимата победа. Книга, завършена на Балканите, за Балканите, от един от водещите гласове на съвременната латиноамериканска проза.

След спечелването на Alfaguara Тоскана тръгва на световно турне. За европейска премиера не избира нито Мадрид, нито Париж, нито Лондон. Избира Пловдив.

Носителят на Гонкур за поезия за пръв път в България

На 19 май, 18:00 ч., Галерия „Димитър Георгиев“ приема Луи-Филип Даламбер — носител на Гонкур за поезия 2024, роден в Хаити, живеещ във Франция, преведен в десетки страни.

Даламбер е един от най-значимите гласове на франкофонската литература днес. Неговата поезия носи тежестта на историята и красотата на езика едновременно. Литературно-музикалният спектакъл „Тъмното слънце на телата“ с живо пиано от Изабел Клайн е неговото първо публично четене пред българска аудитория.

Две световни премиери. Един град. Десет дни след края на фестивала светът ще знае, че са се случили в Пловдив.

Официалното откриване 17 май, 16:00 ч., Радио Пловдив

Фестивалът открива врати с литературно-музикалния рецитал „Chercher la Femme“ — по текстове на участниците, с живо пиано и електронна музика от Изабел Клайн и Арто Артинян, с водещ д-р Достена Лаверн.

Шест автора от четири континента. Един град домакин.

Пълна програма

17 май, неделя 16:00 · Радио Пловдив — Официално откриване „Chercher la Femme“

18 май, понеделник 09:30 · АМТИИ – Ателие „Междукултурен пренос на историческите сюжети I“ с Тоскана и Сара Кузмич 12:15 · АМТИИ – Ателие „Междукултурен пренос на историческите сюжети II“ с Хосе Мануел Фахардо 18:00 · Радио Пловдив – Европейска премиера на „Сляпата армия“ с Давид Тоскана

19 май, вторник 14:30 · АМТИИ – Ателие „Чувственост и литература“ с Луи-Филип Даламбер 18:00 · Галерия „Димитър Георгиев“ — „Тъмното слънце на телата“ с Луи-Филип Даламбер

20 май, сряда 11:30 · АМТИИ – Ателие „Да танцуваш между световете“ с Карла Суарес 18:00 · Галерия „Димитър Георгиев“ — Карла Суарес представя „Изгубени вещи“ 20:00 · Парк „Белите брези“ . Поетично и огнено шоу под открито небе

21 май, четвъртък 14:30 · АМТИИ – Ателие с Давид Тоскана, Сара Кузмич и Достена Лаверн 18:00 · Галерия „Димитър Георгиев“ – Литературен дебат „Историческите сюжети в българската литература“ с Тоскана, Недялко Славов и Достена Лаверн

22 май, петък 09:30 · АМТИИ – Ателие „Изкуството – спасителен пояс в цифровия океан“ с Мартин Петрушев, Недялко Славов и Достена Лаверн 18:00 · Галерия „Димитър Георгиев“ – Недялко Славов: „За свободната воля на писателя и световния дигитален затвор“

За фестивала

Летерапопули е основан от д-р Достена Лаверн – литературен критик и преводач с десетилетия опит в европейската литературна сцена. Фестивалът събира всяка година автори от различни континенти с убеждението, че литературата не познава граници нито географски, нито социални. Тази година за пръв път се открива традицията за покана на международно признат български автор Недялко Славов е първият.

Летерапопули 2026 се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е официална част от Културния календар на града. Всички вечерни събития са отворени за публика.

Входът е свободен защото културата не е привилегия.

17 – 22 май 2026 · Пловдив

leterapopuli.org

Радио Пловдив · Галерия „Димитър Георгиев“ · АМТИИ · Парк „Белите брези“

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.