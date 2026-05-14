Автогарите на Пловдив остават, но решението пак е временно

След 3 часа дебати Общинският съвет върна автобусните линии на „Север“ и „Юг“, но големият въпрос остава: къде ще е новата автогара на Пловдив?

След близо тричасови дебати спорове, критики и предложения, Общинският съвет на Пловдив отмени част от решенията си отпреди дни и временно потуши кризата с автогарите „Север“ и „Юг“.

Автобусите по 27-те извънградски линии, които трябваше да бъдат пренасочени заради очакваното затваряне на автогара „Север“, ще останат там. Курсовете за София и Асеновград също се връщат на автогара „Юг“, след като именно преместването им към Централна гара отключи заплахата и тя да затвори.

Решението тушира напрежението, поне засега. Но дебатът в залата показа друго: Пловдив няма устойчив план за междуградския си транспорт и отново действа под натиск, в последния момент.

Компенсация, която отпадна преди да бъде гласувана

Извънредната сесия започна с две точки в дневния ред. Първата предвиждаше общината да компенсира ползвателя на автогара „Север“ с до 12 750 евро без ДДС месечно за май (бел. авт.: който вече е наполовина) и юни, за да продължи обектът да функционира.

В самото предложение не бе посочено изрично юридическо лице, а само „ползвател на автогарата“. Това предизвика въпроси, тъй като става дума за конкретни публични средства и фиксирани суми.

По информация на „Под тепето“ оператор на автогаровата дейност е „Хеброс бус“ АД, дружеството на Веселин Дошков. Именно ден преди заседанието от компанията бе изпратено писмо до общината, подписано от изпълнителния директор Юлия Москова, с което искането за финансова компенсация е официално оттеглено.

Така точката отпадна още преди началото на дебата.

Остана само втората – отмяна на предишните решения за преместване на линии, но именно тя отвори далеч по-големия разговор: какво следва след тези два месеца и има ли изобщо план.

„След два месеца пак ще сме тук“

От ПП–ДБ предупредиха, че днешното решение не решава нищо трайно.

Общинският съветник Веселина Александрова предложи спешен резервен вариант от името на ПП-ДБ – временна общинска автогара тип „спирконавеси“ в района на жп гара „Филипово“ или на друг общински терен. Според групата това е единственото решение, което може да се реализира бързо, докато се търси постоянен вариант.

По думите ѝ изграждането на пълноценна автогара до Филипово ще отнеме години, тъй като терените са държавни, а процедурите – тежки.

„Трябва да решим какво ще стане след два месеца. Иначе пак ще бъдем в криза“, предупреди Александрова.

Предложението ѝ обаче не събра подкрепа.

„Спирконавеси не са автогара“

От „Браво, Пловдив“ Борислав Инчев опонира, че идеята за временни спирконавеси е нереалистична.

Според него общинското предприятие „Екобус“, посочено като възможен изпълнител, няма финансов ресурс дори за текущата си издръжка.

Инчев разкритикува и администрацията, че съветниците отново са принудени да вземат решения без пълна картина за последствията.

„Ние не знаем колко автобуса засягаме, какво ще е натоварването, какъв ще е ефектът върху трафика. Това не е начин да се управлява такава криза“, коментира той.

Кметът: работим по нова автогара до Филипово

Кметът Костадин Димитров защити курса към нова автогара в района на жп гара „Филипово“, определяйки го като по-реалистично и устойчиво решение.

По думите му вече се водят разговори с НКЖИ, областния управител и Министерството на транспорта за държавен терен, който може да бъде предоставен за тази цел.

„Спешни действия са необходими и ще трябва общината да се намеси по-бързо“, заяви Димитров по време на дебатите.

Той не изключи и временни решения, докато процедурите текат, но подчерта, че целта е изграждането на нова истинска автогара, а не поредната временна кръпка.

Кметът съобщи още, че предстоят срещи и с кметовете на Раковски и Съединение, тъй като линиите обслужват не само Пловдив, а целия регион.

Да се купи ли „Север“?

От БСП арх. Костадин Палазов постави друг въпрос – защо общината не опита да откупи автогара „Север“, вместо да търси нов терен.

Според него устройственото предназначение на мястото позволява обществена функция и това може да е най-бързият вариант за запазване на транспортната връзка.

Кметът обаче отговори, че разговори с частните собственици вече са водени и те категорично отказват продажба.

Временно спокойствие, без трайна яснота

В крайна сметка Общинският съвет върна линиите там, откъдето тръгнаха – на „Север“ и „Юг“.

И така кризата беше овладяна, но само временно.

След протестите пред автогара „Север“, сигналите на служители за неизплатени с месеци заплати, разказите за мухлясали помещения и рушаща се база, както и днешните над два часа и половина дебати, остава един въпрос:

Ще успее ли управата на Пловдив да използва тези два месеца, за да намери реално решение, или просто отлага следващата транспортна криза?