Засилен интерес към имунизацията има и сред родителите, след като от тази година стартира национална програма за безплатна ваксинация на деца

Противогрипните ваксини вече са налични в аптечните вериги в Пловдив. Първите количества са в аптеките от уикенда, а при личните лекари се наблюдава засилен интерес към поставянето им.

Междувременно от тази година в България започва да действа Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. За нея информират от Регионалната здравна инспекция – Пловдив, като уточняват кои деца имат право на безплатна имунизация и как се извършва тя.

Безплатна ваксинация по програмата е предвидена за деца от 6-месечна възраст до навършени 7 години, както и за деца с хронични заболявания от 6-месечна до навършени 17-годишна възраст. Имунизацията се извършва от общопрактикуващия лекар на детето.

Какви ваксини се прилагат при децата

Изборът на ваксина зависи от възрастта и здравословното състояние на детето. Според указанията на РЗИ:

На деца до 2-годишна възраст се поставят само инактивирани ваксини.

При децата от 2 до навършени 7 години могат да се прилагат инактивирани или атенюирани ваксини по преценка на лекаря.

При децата с хронични заболявания се използват инактивирани ваксини.

Ако детето се ваксинира за първи път, се поставят две дози от една и съща ваксина с минимален интервал от 28 дни.

От РЗИ – Пловдив напомнят, че ваксинацията е основният начин за предпазване от сезонен грип и тежките му усложнения. За повече информация и записване за имунизация родителите трябва да се обърнат към личния лекар на детето.