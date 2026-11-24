Познан и Гданск влизат в плановете за директни полети до Пловдив, градът привлича поляци и с маршрута „Йоан Павел II“

Два нови маршрута до летище Пловдив са обсъдени на среща във Варшава и включване на града под тепетата като ключова спирка в поклонически туризъм по стъпките на папата

Два нови директни авиомаршрута до летище Пловдив и включването на града в тематичния маршрут „Йоан Павел II“ са сред основните козове за привличане на повече полски туристи под тепетата. Възможността за откриване на линиите Познан – Пловдив и Гданск – Пловдив е обсъдена на среща във Варшава между министъра на туризма д-р Илин Димитров и Иренеуш Раш, държавен секретар с ресор „Туризъм“ в полското Министерство на спорта и туризма, обявиха от Министерство на туризма у нас.

Освен директната въздушна връзка с Пловдив, на разговорите са разгледани още маршрутът Вроцлав – Варна, както и увеличаване на честотата на съществуващите полети до София, съобщи Посолството на република Българиия във Вършава. Към момента обаче няма обявени конкретни договорености с авиокомпании, срокове за стартиране или разписание, уточняват от българското Министерство на туризма.

Пловдив като ключова спирка по стъпките на папата

Във Варшава е обсъдено и включването на български обекти в културния маршрут „Йоан Павел II“ – тема с особена тежест именно за Пловдив. Градът пази едни от най-силните следи от апостолическото посещение на папата у нас през май 2002 г. Тогава на Централния площад Светият отец отслужи тържествена литургия и обяви за блажени трима български свещеници от ордена на успенците – Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков, тясно свързани с Пловдив и бившия френски колеж „Св. Августин“.

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Потенциалният поклоннически маршрут под тепетата естествено обединява католическата катедрала „Св. Лудвиг“, източнокатолическия храм „Възнесение Господне“ в „Кючук Париж“, Централния площад, както и близкия град Раковски – най-голямата католическа общност в България. В комбинация с винените турове в региона, културното наследство и уикенд туризма, това дава сериозен шанс на Пловдив да привлича гости от Полша целогодишно, а не само през летния сезон.

Поглед към полския пазар

Разговорите във Варшава се проведоха по време на XIII Национален форум на туристическите агенции в Полша, а повод за засиления интерес е отчетеният ръст от 8–10% на полските туристи у нас през лятото на 2026 г. Пловдив вече търси по-активно присъствие на този пазар – включително с участието си на изложението ITTF Warsaw, а при откриването на „Дефиле на младото вино“ зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева отбеляза и растящия интерес към града от страна на гости от Румъния.

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