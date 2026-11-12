Общината е спечелила търга на НКЖИ за терен от 2400 кв. м срещу 2002 евро месечен наем, но сроковете и цената за изграждането на новата автогара остават без отговор

Автогара „Север“ затваря от 1 декември. Това съобщи общинският съветник от ПП–ДБ Владимир Славенски. Той припомни, че затварянето ѝ създава рискове за трафика и превоза на пътници в Пловдив и голяма част от областта.

Заради предстоящото спиране на работата на автогарата групата на ПП–ДБ е внесла официално питане днес по време на редовното заседание на местния парламент до кмета Костадин Димитров за напредъка по проекта за нова автогара край жп гара „Филипово“.

„В тази ситуация трябва да се действа бързо и точно“, коментира Славенски.

По думите на Славенски информацията за предстоящото затваряне е достигнала до групата на ПП-ДБ и буди сериозно притеснение, тъй като в северната част на града все още няма изградена алтернатива за обслужване на междуселищните автобусни линии.

Казусът с автогара „Север“ се развива от началото на годината, когато стана ясно, че частният обект е изправен пред прекратяване на дейността си. След общественото недоволство и дебатите в Общинския съвет работата му бе временно удължена. Впоследствие местната власт се насочи към терен на НКЖИ край гара „Филипово“ като възможност за изграждане на нова автогара.

Славенски припомни, че общината вече е предприела действия за осигуряване на подходящ имот и е спечелила търга, проведен от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Става дума за терен с площ 2400 кв. м, за който е предложен месечен наем от 2002 евро без ДДС.

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Общинският съветник поиска от кмета конкретни отговори по три въпроса – какви са сроковете за изграждане на бъдещата автогара „Филипово“, какво е актуалното състояние на автогара „Север“ и каква е общата прогнозна стойност на новия обект.

Така, докато общината вече има осигурен терен чрез спечелен търг, остава отворен въпросът кога той ще бъде приведен в състояние да поеме автобусите и пътниците от северните направления. А датата 1 декември оставя все по-малко време за това.

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Предстои да стане ясно и дали новата автогара ще бъде готова преди прекратяването на дейността на сегашната, или Пловдив отново ще трябва да търси спешна временна организация за междуградските превози.

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