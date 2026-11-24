Искат по-сериозно увеличение на заплатите от заложените 5%, около 40% от работещите са с доходи близки до минималната работна заплата

Работещи в Агенцията по заетостта в Пловдив и областта се включват в протестните действия на държавните служители с искане за по-сериозно увеличение на възнагражденията. Днес между 10 и 11 часа във всички бюра по труда в региона те преустановяват работа за един час.

Протестът е част от националните стачни действия в държавната администрация – Държавни служители излизат на протест заради ниските заплати.

Недоволството е насочено срещу предвиденото в държавния бюджет увеличение от 5%, което според синдикалните представители не отговаря на реалните доходи и натовареността на служителите.

Представители на сииндикатаа от КТ „Подкрепа“ коментираха, че хората не не искат нищо за сметка на други. Недоволнните подчертаха, че всеки труд трябва да бъде достоен и коректно заплатен, също така не е правилно да се противопоставят различните професии и структури.

По данни на профсъюза близо 40% от служителите в системата получават възнаграждения около минималната работна заплата. Част от тях работят по програми, а други са на трудови правоотношения. Синдикатите обръщат внимание и на липсата на допълнително заплащане за прослужено време при определени категории служители.

Също като социалните работници, които стартираха наационалния протест в понеделник, служителите в бюраата по труда настояват за увеличение на заплаатите от 350 евро.

Социалните работници в Пловдив спряха работа за час с искане за 350 евро увеличение

Протестните действия обхващат всички бюра по труда в Пловдив и областта. Служителите не се събират на едно място, а заявяват недоволството си пред съответните териториални поделения. Предварително са уведомили гражданите за едночасовото прекъсване, за да ограничат неудобството за търсещите работа и ползвателите на административни услуги.

Бюрото по труда – Родопи обслужва населени места в широк район южно от Пловдив – от Ягодово и Крумово до Стамболийски, Кричим и Перущица. Много от гражданите пътуват с междуградски транспорт, което е една от причините синдикатите да изберат едночасов формат на протеста.

Протестът е част от национална щафетна стачка на служителите в държавната администрация, която ще продължи до 1 декември. Очаква се в нея последователно да се включат и служители на Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и други администрации с искания за по-високи възнаграждения.