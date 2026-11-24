Експерти установиха, че Иван Иванов е бил под въздействието на алкохол по време на предполагаемото престъпление, но не страда от психично заболяване

Окръжният съд в Пловдив отказа да измени мярката за неотклонение на Иван Иванов, обвинен в умишленото убийство на двумесечния си син в село Желязно. Защитата поиска мярката на подсъдимият да бъде променена от „задържане под стража“ в „домашен арест“, но съдът прецени, че няма основания за промяната ѝ.

На днешното заседание съдебният състав с председател съдия Петко Минев изслуша вещите лица и прие тройната съдебнопсихиатрична и психологична, съдебномедицинската и видеотехническата експертизи.

Според заключението на тройната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза Иванов е бил в състояние на алкохолно опиянение по време на предполагаемото престъпление. Вещите лица посочват, че той често е злоупотребявал с алкохол, но не е установена алкохолна зависимост и не страда от психично заболяване.

При разговорите с експертите подсъдимият многократно е заявявал, че не помни случилото се.

„Доста пъти сподели, че няма спомен да е извършил деянието. Показа достатъчно добър капацитет да се грижи за собствения си интерес. Категорично отрича действия, които могат да го уличат в нещо нередно. Няма емоционално преживяване на скръб. Затруднен е да дефинира чувство за вина“, заявиха вещите лица.

Въпреки изслушаните експертизи съдът прецени, че делото все още не е изяснено напълно. По искане на страните беше назначена дактилоскопна експертиза на иззетите ДНК апликатори от бутилки с алкохол, приобщени към доказателствата по делото.

Иван Иванов е обвинен, че на 26 февруари 2026 г. в село Желязно умишлено е умъртвил двумесечния си син, който според обвинението се е намирал в безпомощно състояние. Сигналът за починалото момченце е подаден около обяд на телефон 112. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи са констатирали смъртта на детето. Съдебномедицинското изследване е установило травми по главата и ребрата, както и кръвонасядания по лицето.

Следващото заседание по делото е насрочено за 27 януари 2027 г.

Иванов не се е признал за виновен. Вината му предстои да бъде установена с влязла в сила присъда.