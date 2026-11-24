Посегателството е станало по време на „Дефиле на младото вино“. В социалните мрежи се разпространява снимка на мъж, чиято съпричастност към случая все още не е потвърдена

Четири автомобила са били намерени с нарязани предни гуми в Стария град на Пловдив след конфликт за паркиране по време на „Дефиле на младото вино“. По случая е образувано производство срещу неизвестен извършител, съобщиха за Под тепето от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

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Сигналът е подаден в полицията, а с разследването се е заело Четвърто районно управление. На място е извършен оглед на пострадалите автомобили.

Случаят стана публичен след публикация на Калоян Танев в групата „Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv“. Според разказа му на очевидец мъж е нарязал предните гуми на четири автомобила, тъй като оставеното пространство за преминаване било недостатъчно, а негов познат с Porsche бил надраскал колата си.

Към публикацията е приложена снимка на мъж. В коментарите под поста потребители го свързват със собственик на хотел в Стария град. Тази самоличност обаче не е потвърдена от полицията, нито има официална информация за установен извършител.

На една от снимките соченият за извършител е заснет с нож в ръка да се отдалечава от мястото.

Името на хотелиер от Стария град беше в центъра на общественото внимание и през март 2023 г. заради конфликт със служител на „Общинска охрана“ при бариерата на ул. „Съборна“-Хотелиерът, който нападна охранител в Стария град, се изправя пред съда. По-късно Районният съд в Пловдив го оправда по повдигнатите обвинения.

За сега няма официални данни, че предишният случай има установена връзка с настоящото разследване.

Работата на полицията по случая с четирите автомобила продължава.