Подателят на сигнала подчертава, че машините не гарантират играчка срещу платената сума, а предлагат шанс за спечелването ѝ

Цветни автомати с играчки, разположени на различни места в Пловдив, предизвикват въпроси за начина, по който функционират, и дали не представляват форма на хазарт, насочена към деца. За подобна практика сигнализира гражданин, който настоява за законодателни мерки срещу дейността.

В сигнала се посочва, че машините предлагат играчки срещу монети или жетони, но не гарантират получаването на продукт при всяко плащане. Според подателя му участниците всъщност плащат за възможността да спечелят играчка, което той определя като хазартна практика, насочена към деца.

Авторът на сигнала критикува появата на подобни автомати и поставя въпроса дали дейността им е достатъчно регламентирана от законодателството. Според него това е начин за реализиране на печалба, без срещу всяко плащане да се предоставя гарантиран продукт.

В позицията си той изразява и опасения, че подобни занимания могат да възпитават у децата нагласи към хазартното поведение и да ги насочат в бъдеще към други форми на залагания.

Подателят на сигнала заявява, че ще търси съмишленици и възможности за законодателна инициатива в парламента, с която да бъде прекратена тази дейност.