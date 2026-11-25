Драматичният театър в Пловдив намалява билетите наполовина за два дни

Промоцията е на 27 и 28 ноември и важи за спектаклите от ноември, декември и януари

С 50% по-евтини билети за театър ще могат да се сдобият пловдивчани на 27 и 28 ноември. Драматичен театър – Пловдив обяви двудневна промоция, която обхваща всички спектакли от репертоара му през ноември и декември 2026 г. и януари 2027 г.

Намалението ще важи както при покупка на касата на театъра, така и онлайн през сайта www.dtp.bg. Отстъпката се прилага автоматично след избора на места.

Промоцията не се комбинира с други намаления и важи единствено за представления от репертоара на Драматичен театър – Пловдив.

Така последният петък на ноември и съботният ден след него се превръщат в удобна възможност да планирате театрална вечер за края на годината или началото на следващата – на половин цена.

Програма за месец декември може да видите тук: https://dtp.bg/program?f%3Amonth=2026-12