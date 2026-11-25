Слънце и променлива облачност очакват Пловдив в сряда. Температурите ще бъдат от минус 1 до 9 градуса, а валежи не се очакват.

Сряда ще започне с ясно и студено време в Пловдив. Минималната температура ще падне до минус 1 градус, а през деня термометрите ще достигнат 9 градуса.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над града ще има променлива облачност, без валежи. Вятърът ще отслабне и постепенно ще стихне.

През деня от запад ще започне увеличение на средната и високата облачност, но времето ще остане сухо.

В следващите дни се очаква промяна. В четвъртък облачността ще се увеличи, а в петък прогнозата предвижда слаб дъжд в Пловдив. Температурите ще се повишат, като максималните ще достигнат 11 градуса в петък.

Снимка: Genadi Tonchev