Организираният протест срещу закриването на Автогара „Север“ временно се отлага, съобщи един от организаторите – председателят на БСП – район „Северен“ Цветан Коцев. Причината е постигнатият временен резултат и поетата ангажираност от общината за търсене на алтернатива за междуградския транспорт.

Припомняме, че на 9 февруари стана ясно, че Автогара „Север“ оцелява временно след натиск. Обявяването на новината дойде на фона на започнали разрушителни дейности на терена – Багерите в действие на автогара „Север“ – ГАЛЕРИЯ.

„Това временно запазване на дейността на Автогара „Север“ не е жест на добра воля, а пряк резултат от силен обществен и политически натиск“, подчертаха социалистите.

Според тях резултатът е благодарение на активната намеса на общинския съветник арх. Костадин Палазов, екипа на БСП район „Северен“ и гражданите, които се обърнаха към тях съдействие. Организаторите припомнят, че са предложили конкретна и работеща алтернатива – при необходимите условия Автогара „Север“ да бъде организирана в района на жп гара „Филипово“. По думите на социалистите кметът е проявил готовност предложението да бъде разгледано като реална възможност.

От партията посочват, че предложението ще създаде условия за: по-добра връзка между автобусния и железопътния транспорт; по-голяма достъпност за пътуващите от северните общини; намаляване на натоварването в централната градска част; реална, а не формална алтернатива на Автогара „Север“.

Социалистите уточняват, че временното решение не е краят на процеса, а първа стъпка. Те ще продължат да настояват за реално, устойчиво и социално справедливо решение, а партията ще остане „до хората, а не до инвеститорите“.