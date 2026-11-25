Годни помощни средства ще се събират и раздават безплатно в Младежкия център, организират и извозване от адреси

Инвалидни колички, проходилки, ролатори, патерици, бастуни и други помощни средства, които стоят неизползвани по домовете, могат да помогнат на човек, който има нужда от тях. С тази идея в Пловдив се организира гражданската инициатива „Дай нов живот на помощното средство“, която се провежда до 29 ноември в Младежкия център на Гребната база.

В рамките на седем дни всеки, който разполага с годно, но вече ненужно помощно средство, може да го дари, разбра репортер на Под тепето. Хората, които се нуждаят от такова, ще могат да получат безплатно според наличностите и конкретните потребности.

Дарените пособия и уреди трябва да бъдат функционални, безопасни, чисти и в добро състояние, така че да могат да се използват веднага, без ремонт или възстановяване, уточниха организаторите. Освен инвалидни колички, проходилки, ролатори, патерици и бастуни, се приемат санитарни столове, помощни средства за баня и други изделия, които улесняват придвижването и ежедневните дейности.

Мястото за предаване и получаване е Младежкият център – Пловдив, на трибуните на Гребната база. При неподходящо време дейностите ще се провеждат в залата. Работното време е всеки ден от 10:00 до 18:00 часа, а участието е безплатно.

Лекарки в афера с инвалидни колички

Ще извозват по-тежките дарения от адреси

За хората, които искат да дарят по-обемно или тежко помощно средство, но нямат възможност да го транспортират сами, е предвидено безплатно извозване на 27 и 28 ноември от адреси на територията на Пловдив.

Посещенията ще се извършват по предварително изготвен маршрут и след записване на телефон 0882 276 442. Екипът ще потвърди възможността за извозване, деня и приблизителния час. Заявките ще се приемат до запълване на графика. За транспорта е осигурен бус и двама служители от Холдинг КЦМ 2000.

Форум за хората, които се грижат за други хора

В програмата е включен и практическият форум „Подкрепа за подкрепящите“, който ще се проведе на 26 ноември от 13:00 до 18:30 часа в зала „Метеор 2“ в Младежкия център. Той е насочен към лични и социални асистенти, социални работници, болногледачи, доброволци, студенти, специалисти и близки, които полагат грижи за възрастни хора или хора с увреждания.

Темите включват музикотерапия, превенция на паданията при възрастни хора, професионално прегаряне и доверие в социалните услуги.

Инициативата ще завърши с безплатен концерт на 29 ноември от 16:00 часа пред или в зала „Метеор“ в зависимост от времето. Подробности за изпълнителите ще бъдат обявени допълнително.

В организацията участват доброволци от Българския младежки Червен кръст – Пловдив и студенти от специалност „Социални дейности“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Инициативата се организира от социалното предприятие „Добролетие-БГ“ ЕООД и е част от Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2026.

За дарения, заявки и информация: 0882 276 442, [email protected].

Ако не сте сигурни дали помощното средство, с което разполагате, отговаря на условията, организаторите препоръчват да се свържете с тях предварително. Хората, които търсят конкретно средство, също могат да подадат заявка. Тя ще помогне за свързването на дарители и нуждаещи се, но не гарантира наличност.

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снимка архив