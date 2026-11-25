Депутатите започват обсъждането на доходите, данъците и държавния дълг

Парламентът започва тази седмица разглеждането на бюджета за 2027 г., като първо на дневен ред са финансовите планове на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Двете план-сметки ще бъдат обсъдени и гласувани на първо четене днес, след което се очаква депутатите да пристъпят и към държавния бюджет.

Проектът вече премина през бюджетната комисия. От управляващите заявиха, че са готови да приемат промени, ако опозицията предложи конкретни и конструктивни решения.

Предложеният бюджет залага икономически растеж от 2,5%, средногодишна инфлация от 4% и дефицит в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт. Държавата ще може да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро.

Минималната заплата се увеличава до 660 евро

От началото на 2027 г. минималното възнаграждение се предвижда да бъде 660 евро. За работещите в бюджетния сектор е заложено увеличение на заплатите с 5%, докато педагогическите специалисти трябва да получат ръст от 7,5%.

Допълнително финансиране е предвидено и за медицинските специалисти. В бюджета са заложени 30 млн. евро за възнагражденията на лекарите специализанти. Предвижда се заплатите на специализантите, обучаващи се по държавна поръчка, да достигнат 1900 евро, а за тези извън нея е посочена подкрепа в размер на 350 евро.

Промяна се предлага и при осигуряването на държавните служители. Според проекта те ще започнат сами да плащат осигурителните си вноски, които досега са били за сметка на държавата като работодател. Мярката ще обхване и служителите по Закона за съдебната власт.

Пенсионерите очакват около 8% увеличение

Осъвременяването на пенсиите е планирано за 1 юли 2027 г. Прогнозният ръст е около 8%, като окончателният размер ще бъде определен по швейцарското правило.

Минималната пенсия за стаж и възраст трябва да достигне 374,62 евро, а максималният размер на пенсията се предвижда да бъде увеличен до 1874 евро. За пенсионното осъвременяване са осигурени 552,6 млн. евро.

В проекта е заложено линията на бедност през следващата година да бъде 443 евро.

Предвижда се и промяна в обезщетенията за родителите. Сумата за отглеждане на дете до двегодишна възраст през втората година ще бъде увеличена до 450 евро. При връщане на работа майката ще получава 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

По-високи ще бъдат и данъчните облекчения за деца – 500 евро за едно дете, 1000 евро за две и 1500 евро за три или повече деца.

Нови данъчни мерки и по-висок осигурителен праг

Сред предложенията в приходната част на бюджета е въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори. За финансовата 2027 година е предвидена ставка от 33%.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се предлага да бъде увеличен до 60 000 евро. Предвидено е и повишение на алтернативния данък за луксозните автомобили.

Максималният осигурителен доход трябва да достигне 2400 евро. Това ще означава по-високи осигурителни вноски за хората, чиито доходи надхвърлят сегашния праг.

В проекта не е заложено общо повишение на ставките на корпоративния данък или данъка върху доходите.

Ваучерите за храна с лимит от 200 евро

Максималната стойност на ваучерите за храна се предлага да бъде увеличена от 102,26 евро на 200 евро месечно. Необлагаемият размер обаче остава 102,26 евро, което означава, че увеличението на лимита не води автоматично до освобождаване на цялата сума от данъци и осигуровки.

Годишната квота за ваучерите също се увеличава – от 818 млн. евро на 1,5 млрд. евро.

Близо 5 млрд. евро разлика между приходите и разходите

Приходите в бюджета за 2027 г. са планирани на около 51,07 млрд. евро, докато разходите достигат 55,97 млрд. евро. Разликата е приблизително 4,9 млрд. евро.

Предвижда се държавният дълг да нарасне до 44,3 млрд. евро в края на годината, което ще представлява 31,4% от брутния вътрешен продукт. Максималният размер на новото финансиране е 8,6 млрд. евро.

Капиталовите разходи са планирани на около 6 млрд. евро, като средствата ще бъдат насочени към инфраструктура, образование, здравеопазване и отбрана.

Предстоящото парламентарно обсъждане ще даде възможност за предложения и корекции преди окончателното приемане на бюджета. План-сметката определя финансовата рамка за доходите, социалните политики, инвестициите и държавните разходи през 2027 година.