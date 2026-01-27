Автогара „Север“ отива в историята

Сградата ще бъде съборена, автобусите се местят на „Родопи“

Автогара „Север“ в Пловдив ще преустанови работа и предстои сградата да бъде съборена. Това стана ясно от официален пост на кмета на община Раковски Павел Гуджеров, публикуван заради нарастващо напрежение и слухове около автобусния транспорт до Пловдив.

Кметът Гуджеров напомня, че автогара „Север“ е частна собственост и се намира на територията на град Пловдив, като Община Раковски няма никакво отношение към решението за спиране на дейността ѝ.

Припомняме, че транспортната компания „Хеброс бус“ на Веселин Дошков е собственик на автогарата.

След разговор със собственика на автогарата и настоящия превозвач е уточнено, че автобусите ще продължат да спират на автогара „Север“ до 28 февруари 2026 г.

От 1 март 2026 г. всички линии ще бъдат пренасочени към автогара „Родопи“.

„Община Раковски няма абсолютно нищо общо с това, че автогара „Север“ вече няма да функционира като автогара“, подчертава кметът Гуджеров и призовава гражданите да не се поддават на слухове и спекулации, докато не бъде предоставена официална информация.

До момента на публикацията управителят на фирмата – собственик на автогарата не бе открит за коментар.

Очаквайте подробности.