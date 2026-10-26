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От утре влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:54ч, понеделник, 26 октомври, 2026
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В брой 97 от 23.10.2026 г. на Държавен вестник са обнародвани измененията и допълненията на Наредба I-45/2000 г. на Министерството на вътрешните работи, с която е регламентиран редът за регистриране и отчет на пътните превозни средства /ППС/.

Наредбата влиза в сила от утре, 27 октомври, а от сектор „Пътна полиция“ предоставят информация за някои нови правила, свързани с най-често използваните административни услуги:  

Проверка на ППС на канал се извършва:

  • при промяна на неговата регистрация в друга област;
  • при промяна на неговата собственост след не повече от 10 години от датата на първа регистрация;

Отпада изискването за проверка на канал:  

  • за ППС с регистрация в България повече от 10 години;
  • при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на МПС /СРМПС/;
  • за издаване на дубликат при изгубена част I или част II на СРМПС.

Транзитни табели с регистрационен номер се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти.

При промяна на двигател:

  • не се изисква представяне на документ за собственост;
  • номерът на двигателя се вписва при проверка на канал;
  • ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква технотест и удостоверение за промяна на конструкцията.

Когато ППС е придобито от две или повече лица по наследство:

  • регистрация може да се извърши по искане от един наследник без писмено пълномощно, като в СРМПС се вписват всички останали съсобственици;
  • прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само по следните причини:
  • разкомплектоване;
  • тотална щета;
  • конфискация/отнемане на превозното средство;
  • унищожаване при пожар или природно бедствие;
  • в другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите.

Регистрация на пътно превозно средство на починал преди 07.09.2025 г. собственик, чиито наследници не са заявили промяната, се прекратява служебно в Националния регистър на ППС и техните собственици след шест месеца от 27.10.2026 г. – датата на влизане в сила на Наредба I-45/2000 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:54ч, понеделник, 26 октомври, 2026
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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