Новият оценен вече като шедьовър филм на Андрей Звягинцев „Минотавър“ пристига на Киномания в Пловдив тази вечер. Продукцията получи високо отличие от един от най-престижните световни фестивали в Кан, взел Голямата награда на журито, освен това е и френското предложение за Оскар. Руският режисьор, запомнен с някои от най-въздействащите драматични филми от последните години, като „Завръщане“, „Нелюбов“ и „Левиатан“ предлага още един предизвикателен филм. В „Минотавър“ се пренасяме в Русия през 2022 година, когато животът на успешен корпоративен директор постепенно се разпада. Нарастващият професионален натиск и все по-нестабилната действителност го тласка към спирала от насилие. Прожекцията е тази вечер, 25 ноември, от 18:30 часа.

Още един филм, покорил друг от най-престижните европейски фестивали, пристига в четвъртък в Пловдив. Това е „Непозната жена“, спечелил „Златен лъв“ във Венеция. Историята ни праща в Дания, непосредствено след Втората световна война. Млада икономка постъпва на работа в провинциално имение, но тайна от нейното минало заплашва да разгроми изградената хармония в дома. Филмът на Май ел Туки дава глас на един женски персонаж, какъвто рядко виждаме на екран. Така тя представя идеята за женското тяло като своеобразно бойно поле. Прожекцията е на 26 ноември от 18:30 часа.

Киномания е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.