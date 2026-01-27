Дошков: В Пловдив няма транспортна политика, има разгром

Автогара „Север“ пада жертва на автомобилизацията и хаоса

Общината убива автогарите с бездействие и грешни политики

След публикациите на Под тепето Автогара „Север“ отива в историята и „Дошков потвърди: Автобусите от „Север“ се местят на „Родопи“ от март“, темата за бъдещето на автогарата и автобусния транспорт в Пловдив навлиза в нова фаза. В ексклузивно интервю пред медията ни собственикът на „Хеброс бус“ Веселин Дошков говори за провала на транспортната политика на общината и определя случващото се като резултат от системен срив, а не просто като административна промяна.

– Г-н Дошков, Вие обявихте закриването на автогара „Север“. Какво стои зад това бизнес решение?

– Това е превантивно действие. Автогарата се затваря по икономически причини. Всичко това е пряк резултат от провалена транспортна политика. В Пловдив не може сериозно да се говори за развитие, особено що се отнася до транспорта. Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ е тотално разгромено. Няма визия, няма стратегия, няма контрол.

– Какво имате предвид под „разгромено“?

– Говорим за липса на реално управление на системата. Вместо да се развива общественият транспорт, политиката е насочена към автомобилизация от заливащата града миграция и това води до срив в пътникопотока, което рефлектира в обезсмисляне на автогарите като транспортни възли.

– Вие обвинявате и общинската управа?

– Абсолютно. Подкрепата от страна на управата на града за искането на кмета на община Родопи автобусите от други населени места да не спират задължително на лицензирани автогари е показателна. Това е удар директно в системата. Когато позволиш междуселищни автобуси да спират където си искат, ти убиваш автогарите и създаваш хаос.

Няма нито политика, нито действия от страна на администрацията за развитие на обществен транспорт.

– Как се вписва в това решението за преместване на курсовете и бъдещето на сградата?

– Предислоцирането на курсовете и премахването на сградата са превантивни мерки. Това не е каприз. Това е поглед напред при сегашното положение. Когато виждаш, че системата се срива, ти си длъжен да мислиш как да минимизираш загубите и да се адаптираш към реалността.

В сегашната политическа обстановка и управленска рамка, ако няма коренна промяна в отношението към обществения транспорт, автогара „Север“ няма да е последната закрита и другите са под риск.

– Кой носи политическата отговорност?

– Отговорността е на общинската управа на Пловдив и на националната политика в сектора. Когато няма защита на обществения интерес и когато се насърчава хаос вместо ред, резултатът е този, който виждаме – закрити автогари и срив на междуселищния транспорт.

-Какво ще се случи с терена в бъдеще?

–На мястото на автогара „Север“ предстои строителство на жилищни сгради, като проектът ще се реализира заедно с други инвеститори – собственици на съседни имоти.