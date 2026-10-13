Апелативният съд разглежда при закрити врата жалбата на обвиняемия срещу задържането му под стража

Тричленен състав на Пловдивския апелативен съд реши да закрие заседанието по жалбата на Славчо Мегерев срещу наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“. Така магистратите постъпиха по същия начин като колегите си от Окръжния съд в Пловдив, които разгледаха делото при закрити врата преди дни.

Закриха заседанието за мярката на Славчо Мегерев заради интимни подробности по делото

Делото се разглежда без присъствието на медиите, което не позволява на журналистите да проследят публично подробностите от заседанието.

Сред посочените причини за закриването му са възможността да бъдат разкрити интимни подробности от живота на свързани със случая лица, както и данни за здравословното състояние на обвиняемия и членове на семейството му.

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Преди началото на заседанието по същество в съдебната зала стана ясно, че адвокатката на Мегерев – Диляна Агова, се е запознавала с материалите по делото през предходните дни в присъствието на човек, чието име не е било известно на съда. Магистратите поискаха да разберат самоличността му, но защитата отказа да я разкрие, като уточни единствено, че става дума за стажант от адвокатската ѝ кантора.

Адвокат Агова обясни, че материалите по случая са обемни и сложни и е имала нужда от техническа помощ, за да се запознае в пълнота с тях. Тя посочи още, че според нея се ограничават правата на клиента ѝ.

Очаквайте подробности за решението на съда.