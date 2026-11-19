И вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов продължава да мълчи пред разследващите и все още не е дал обяснение относно тежкото криминално престъпление. Атанас Дечев само отрича да има общо с него, но по същество не оказва никакво съдействие по делото. Апелативният съд току що окончателно го остави в ареста след закрито за медиите заседание по искане и на адвоката на Дечев- Красимир Елдъров, но и на представителя на прокуратурата.

На този етап никакви обяснения не дава и обвинения за извършване на убийството Славчо Мегерев. Соченият за физически извършител на покушението срещу бизнесмена също е за постоянно в ареста с окончателно решение на апелативния съд.

Според магистратите има достатъчно доказателства, че вторият обвиняем Атанас Дечев е помагал на основния извършител на престъплението Мегерев, въпреки че той отрича, по думите на адвоката му Красимир Елдъров.