95% плагиатство в научни трудове на професор от пловдивски университет

Комисията по академична етика към Министерството на образованието и науката е установила мащабно плагиатство в научни трудове на Иво Димитров, с които той е получил професорска длъжност и е кандидатствал за степента „доктор на науките“ във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Пловдив.

В два доклада, публикувани на сайта на министерството на 7 октомври, комисията препоръчва на министъра на образованието Георги Вълчев да предприеме действия за освобождаването на Димитров от академичната длъжност професор, съобщава Дневник.

Според трите експертни становища монографията „Финансиране в здравеопазването“, с която Димитров печели конкурса за професор по икономика, съдържа между 95% и 98% чужди текстове. В някои части са възпроизведени документи и публикации на други автори, без достатъчно ясно разграничаване и коректно цитиране.

Вторият доклад разглежда дисертацията „Финансовите инструменти в европейските структурни и инвестиционни фондове“ и още девет публикации, представени за придобиване на научната степен „доктор на науките“. Според експертите плагиатство е установено и в тези материали, като при дисертацията посоченият дял достига 93,6%, а в проверените публикации – до 99%.

Иво Димитров отхвърля обвиненията. По думите му трудовете отговарят на законовите изисквания и са били проверявани за сходство. Той определя сигналите срещу себе си като преднамерени и твърди, че целят да попречат на професионалното му развитие.

Сигналите са подадени на 9 март 2026 г. от проф. Стойко Стойков от Националния военен университет. След разглеждането им Комисията по академична етика е дала възможност на Димитров да представи становището си.

Освобождаването от академична длъжност при доказано плагиатство се извършва по установения законов ред. Комисията е препоръчала на образователния министър да задейства процедурата.

Димитров е бил представител на министъра на образованието в Съвета на настоятелите на Тракийския университет, а към началото на учебната 2026/2027 г. е член и на Съвета на настоятелите на Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Снимка: Висше училище по агробизнес и развитие на регионите