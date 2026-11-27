Откриха официално възстановената паметна плоча на фасадата на Пловдивската търговско-индустриална камара, днес Съдебна палата. В церемонията навръх Света Екатерина участваха областният управител Георги Янев и кметът Костадин Димитров.

На тържеството етнологът д-р Петко Георгиев говори за античната традиция – изграждането на обществените постройки да бъде съпътствано от писменото слово, защото „думите отлитат, а написаното остава“, както и че паметта е фундаментална ценност за всяко зряло общество. Той проследи съдбата на тази импозантна сграда по проект на арх. Никола Костов, арх. Светослав Грозев и арх. Димитър Попов, определена при откриването ѝ на 5март 1941г. като най-впечатляващата, но функционирала като дом на Камарата едва няколко години до национализацията, когато и плочата е премахната. По думите му събитието по откриването на плочата не е просто жест на признателност към големите пловдивски благодетели, а е акт, с който „се възстановява една правдина“ и се утвърждава родовата и градската памет като морален ориентир за съвременниците.

„Истинското богатство не се измерва с натрупаното в трезорите, а с оставеното за другите. Един град е велик не с това колко богати хора има, а колко от тях са готови да споделят собствения си успех. Пловдив има щастието да пази жива и силна традиция на дарителството – традицията да даваш, без да чакаш отплата, която в десетилетията след Освобождението превръща града в съвременен европейски център. В сърцето на тази златна епоха стои фамилията Обрейкови. Пренесли възрожденския дух на будна Клисура под тепетата, баща и син – Стефан и д-р Обрейко Обрейкови развиват индустрията в Пловдив и гледат напред в бъдещето“, заяви губернаторът Георги Янев.Той припомни ключовия им принос – създаването на Пловдивската Търговска гимназия още през 1910г. , а от 1927г. Средното практическо училище „Стефан Обрейков“, пак по тяхна инициатива и с лични средства. Европейския размах на синът му д-р Обрейко Обрейков превърнал Пловдивския панаир в световна сцена, подкрепил изграждането на Промишленото училище (сега Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване), и летището на Пловдив.

Паметния знак е възстановен със средства и по инициатива на наследниците на фамилиите Обрейкови, Бакърджиеви и Близнакови.

Правнучката на Стефан Обрейков инж. Лалка Обрейкова припомни историята по слагането на паметната плоча в същия вид като оригиналната на фасадата до централния вход, а праправнукът – адвокат Величко Обрейков благодари на всички съпричастни, и на майка си за всеотдайните усилия по съхраняване на родовата памет, като подчерта, че тази памет задължава много. Припомни защо Камарата е била под наем близо 40 години, насочвайки средствата за подобряване на образованието на младата българска държава.

Кметът Костадин Димитров също поздрави инициативния комитет и наследниците, като подчерта, „че с този жест се възстановява важна част от историческата памет, родолюбието и приемствеността между поколенията в града“.

„Съградиха сградата на Търговско- индустриалната камара, а в най-мрачните часове на Втората световна война застанаха в защита на пловдивските евреи. За тях дарителството не беше жест на показност, а естествен дълг към обществото“, завърши Областният управител Георги Янев. Изрази и искрена благодарност към инж. Лалка Обрейкова и наследниците на фамилиите Обрейкови, Бакърджиеви и Близнакови, които с лични усилия и средства върнаха този паметен знак на мястото му.

Накрая на церемонията до паметната плоча се поставиха цветя и венци.

Мястото за възстановяване на паметната плоча на фасадата на днешната Съдебна палата е предоставено от Окръжен съд – Пловдив.