Осем мъже бяха арестувани като част от организирана престъпна група за иманярство. Окръжна прокуратура-Пловдив вече ги привлече като обвиняеми. Те са на възраст от 39 до 55 г.

Обвинението е за това, че в периода от пролетта на 2025 г. до 26.11.2026 г. в Пловдив и на територията страната са структурирано трайно сдружение за търсене на археологически обекти, извършване на археологически разкопки без предвиденото от закона разрешение, както и несъобщаване на властите за намирането на културни ценности. Като ръководител на структурата като обвиняем е привлечен Е.Ш., на 50 г. Един от участниците в структурата е полицейски служител в София.

На 25 ноември на територията на пловдивска област, включително Карлово, и София, е проведена специализирана полицейска операция на служители от ГД БОП и дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. В хода на разследването е установено, че в горепосочения период осемте обвиняеми мъже са участвали в организирана престъпна група за търсене на археологически обекти и разкопки без съответното разрешение на властите. Всеки от тях е имал определена роля в йерархията на структурата. Една част групата са проучвали и осигурявали информация за терени с археологически находки, други са извършвали разкопките на място, трети се свързали с колекционери с цел продажба на намерените културни ценности. Разкопките са били извършване на различни места на територията на област Пловдив.

При проведените претърсвания и изземвания на различни адреси са били открити и иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накити, 15 металотърсача и друга техника.

По досъдебното производство са извършват разпити на свидетели, предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите обекти представляват културно-исторически ценности и тяхната стойност.

Осемте обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

Очаквайте подробности по-късно