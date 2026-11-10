Все повече пловдивчани избират да живеят в Марково – защо?

За хората с професионална реализация, стабилни доходи и възможност да избират къде да живеят, представата за добрия дом постепенно се променя. Ако доскоро модерният апартамент и престижната локация в близост до центъра бяха сред основните критерии при покупката на жилище, днес все повече представители на средната класа в Пловдив търсят нещо различно – повече пространство, зеленина, спокойствие и чист въздъух.

За хората, чиито професии не изискват ежедневно присъствие в офис, животът извън градската динамика е особено привлекателен. За младите семейства пък водещи са възможността децата да растат близо до природата и по-балансираното ежедневие. Така изборът вече не се свежда само до цената, квадратурата и градския адрес, а включва и околната среда, естествената светлина, гледката от прозореца и възможностите за отдих.

Именно затова населените места в непосредствена близост до Пловдив привличат все по-голям интерес, а Марково се утвърждава като една от предпочитаните дестинации за нов дом.

Само на около 5 километра южно от Пловдив, в подножието на Родопите, селото съчетава близостта до големия град с по-спокоен ритъм на живот и гледки към планината. Животът тук позволява да запазиш ежедневните си връзки – професионални, социални и семейни, като същевременно разполагаш с магазини, аптека, парк, детска градина, училища и спортни съоръжения в населеното място.

Именно към тази промяна в представите за качествен жилищен живот е насочена концепцията на Markovo Homes. Разположен на ул. „Козлодуй“ №9 в централната част на селото, проектът предлага възможност за живот извън градската динамика, без компромис с удобствата на съвременното жилище.

Втората сграда на комплекса вече е пред Акт 16 и са останали само няколко свободни апартамента. Жилищните етажи са само 3. Проектирана с внимание към светлината и функционалността, сградата предлага големи прозорци, естествено осветление и усещане за лично пространство. Сред предимствата са и гледките към Родопите, Пловдив и Стара планина, които превръщат природата в част от ежедневието.

На първия етаж жилищата са със собствени дворове, а за удобството на собствениците са осигурени подземни гаражи. Допълнителен акцент е локацията на равна улица, в една от старите махали на селото, с изградена инфраструктура.

Съвременната архитектура, която се вписва чудесно сред съседните къщи, функционалните разпределения, енергийната ефективност и качеството на изпълнение, допълват концепцията за дом, съобразен с нуждите на активните професионалисти и младите семейства.

Изборът на жилище извън Пловдив вече не е просто алтернатива, а съзнателно решение за хората, които поставят качеството на живот и средата, в която прекарват времето си, сред основните си приоритети. А Марково предлага именно тази възможност – близост до града, природа и повече спокойствие.

Повече за проекта на: http://www.markovohomes.com