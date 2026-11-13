Гледат мярката на втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив ще заседава по искането за постоянен арест на 42-годишния Атанас Дечев

Мярката за неотклонение на втория обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов ще бъде разгледана днес по обяд в Окръжния съд в Пловдив.

Арестуван е нов заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата настоява Атанас Дечев, на 42 години, да остане в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той бе привлечен като обвиняем за помагачество в умишленото убийство на Илиян Филипов, извършено на 30 септември тази година.

Според обвинението мъжът от Пазарджик умишлено е улеснил извършването на престъплението от Славчо Мегеров, който е обвинен като физически извършител на убийството. Дечев бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Както Под тепето съобщи, вторият обвиняем не е дал обяснения пред разследващите. По време на брифинга на прокуратурата и полицията наблюдаващият прокурор Димитър Молев (на корицата) заяви, че към момента няма доказателства за участие на други лица в убийството и такива не се издирват.

Вчера старши комисар Костадинов разкри, че обвиненият в помагачество пазарджиклия е бил част от местната криминална група „Монополът“ – Помагачът на Мегеров с дълго криминално минало.

Предстои съдът да прецени дали са налице законовите основания за задържането на Дечев под стража.