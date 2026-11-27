18 концерта ще запознаят малките зрители с българските традиции и обичаи. Празничната програма ще завърши с концерт-спектакъла „Коледни разкази“ на 14 декември.



От днес започват традиционните коледни образователни концерти на Фолклорен ансамбъл „Тракия“. За поредна година професионалните музиканти, певци и танцьори ще посрещнат стотици деца от пловдивските детски градини и училища. Първи гости ще бъдат малчуганите от ДГ „Осми март“, за които са предвидени две представления. До 4 декември артистите ще изнесат общо 18 концерта, посветени на българските традиции и обичаи, свързани със зимните празници.

Инициативата е част от дългогодишната образователна дейност на ансамбъла, чрез която най-малките се докосват до богатството на българския фолклор. По достъпен и увлекателен начин те ще се запознаят с коледуването, празничните обреди и тяхната символика, народните носии, музиката и танците, съхранили българската традиция през поколенията.

В тазгодишната програма ще се включат и възпитаници на детските градини „Ралица“, „Светлина“, „Зорница“, „Албена“, „Чайка“, „Таня Сивичева“, „Кремена“ и „Здравец“. Сред гостите ще бъдат ученици от СУ „Христо Г. Данов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Алеко Константинов“ и СУ „Константин-Кирил Философ“.

Тази година образователната програма ще достигне и до учениците от училище „Пейо Яворов“ в Чирпан, където артистите ще гостуват със специален концерт. С тази инициатива ансамбъл „Тракия“ разширява обхвата на своите изяви извън Пловдив, давайки възможност на повече деца от региона да се докоснат до българското фолклорно изкуство.

За много от децата това ще бъде първа среща с професионалното фолклорно изкуство, а за други – продължение на една очаквана и обичана традиция. По този начин ансамбъл „Тракия“ не само съхранява българското културно наследство, но и го предава на следващите поколения.

Кулминацията на празничната програма ще бъде на 14 декември от 19:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, където Фолклорен ансамбъл „Тракия“ ще представи концерт-спектакъла „Коледни разкази“, изграден по поемата „Коледари“ на Пенчо Славейков.

Идеята и режисурата са на хореографа на ансамбъла доц. д-р Димо Енев. В спектакъла участва и актьорът Валери Кьорленски. Чрез музика, танц и художествено слово „Коледни разкази“ ще пресъздаде българската коледна обредност и непреходните послания на празника.

Билети се продават на касата на Дом на културата „Борис Христов“ и в сградата на Фолклорен ансамбъл „Тракия“.