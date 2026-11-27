Осмината, задържани и обвинени за участие в организираната престъпна група за незаконна археологически разкопки на територията на пловдивска област и други места в страната бяха докарани днес следобед в съда под засилена охрана. Сочените за иманяри, арестувани при специализирана акция на ГД БОП и дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР, се оказаха работници в сферата на строителството- дюлгери, заварчик, водопроводчик.

Със строителство се занимават Мариан Иванов, Митко Камбуров, Марин Чернев, Ивайло Манчев, Евгени Шонов, Газет Дулара, Добромир Овнаров. Един от тях обаче е работил като полицай в столицата- Росен Мазнаджиев, като за претърсването на жилището му наблюдаващият прокурор по делото представи доклад за откритите вещи там. Те са жители на различни градове- Пловдив, Дупница, Първомай, Загражден. Всички са с чисто съдебно минало. Сочен за ръководител на групата от прокуратурата е Евгени Шонов.

Заседанието за мерките за неотклонение по отношение на осмината бе отложена с повече от час и половина, тъй като адвокатите им пожелаха да се запознаят с материалите по делото. На този етап стана единствено ясно, че в разследването са използвани специални разузнавателни средства.

Прокуратурата поиска от окръжния съд да бъдат взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ за всички обвиняеми. В хода на разследването е установено, че в горепосочения период осемте обвиняеми мъже са участвали в организирана престъпна група за търсене на археологически обекти и разкопки без съответното разрешение на властите. Всеки от тях е имал определена роля в йерархията на структурата. Една част групата са проучвали и осигурявали информация за терени с археологически находки, други са извършвали разкопките на място, трети се свързали с колекционери с цел продажба на намерените културни ценности. Разкопките са били извършване на различни места на територията на област Пловдив

При проведените претърсвания и изземвания на различни адреси са били открити и иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накити, 15 металотърсача и друга техника.