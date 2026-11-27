Петимата тийнейджъри, задържани след масов бой на ул. „Гладстон“ в Пловдив, вече са на свобода. На нито един от тях не е повдигнато обвинение, въпреки че по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

Сбиването се случи на 25 ноември пред заведение за бързо хранене, в близост до две училища. В конфликта участваха 11 момчета на 15 и 16 години, а непосредственият повод за саморазправата е стара вражда между двама от тях.

Петима тийнейджъри в ареста след масов бой в центъра

Охранителни камери са заснели част от насилието, при което едно от момчетата е съборено на земята и ритано. Според свидетелски разкази пред Нова телевизия към учениците се приближила група младежи със закрити лица, след което последвали провокации, закани и физическа саморазправа.

По данни на полицията няма тежко пострадали. Разследването по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.

Снимка: Стопкадър