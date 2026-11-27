27 ноември

Венецианска загадка

От Джузепе Берто

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Английски прозорец

от Рей Куни

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Пловдив опен 2026 – Дъга от таланти

Три дни, изпълнени с емоции, танци и вдъхновение!

Plovdiv Open’2026 е международно танцово състезание, част от Диамантената лига на танцовите състезания в България. Събитието ще събере танцьори от различни възрастови групи и стилове, които ще се състезават за престижни отличия, специалната награда „Диамант“ и парични награди. Програмата включва международно жури и празнична гала вечер.

Колодрум Пловдив

27.11 – 29.11.2026

Think and Draw at Punkt Salon vol.1

„Не мога да рисувам!“

Колко пъти си казвал това? А кога за последно опита?

Много от нас спират да рисуват още в детството, убедени, че не са достатъчно добри. Други продължават да рисуват, но рядко използват това умение извън създаването на изображения.

А пробвал ли си да погледнеш на рисуването като практичен инструмент за мислене и общуване?

В тази двучасова работилница ще открием, че всеки може да рисува и че дори най-простите рисунки могат да бъдат изключително полезни. Ще се разгреем с няколко лесни упражнения, ще се научим да създаваме разпознаваеми образи и след това ще открием как можем да приложим тези умения в ежедневието си.

Какво ще правим?

– Ще оборим убеждението, че рисуването е само за талантливите.

– Ще се научим да рисуваме прости форми, предмети и човешки фигури.

– Ще открием как рисуването може да ни помага да мислим, да учим и да запомняме.

За кого е този уъркшоп?

За всеки, който някога си е казвал „Аз не мога да рисувам“. Но също и за всички, които умеят да рисуват, но искат да открият нови приложения на това умение.

Уъркшопът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за дизайнери, архитекти и други професионалисти, които работят с визуални средства, но искат да използват рисуването по нов начин – за развиване на идеи, структуриране на информация, комуникация и планиране.

Какво ще придобиеш?

Повече увереност да използваш рисуването, малък речник от лесни за създаване образи и идеи как да ги прилагаш в работата, ученето и личното си ежедневие. И най-вече – различен поглед към собствените си възможности.

Punkt.salon

18:30 часа

FRIK&S Live Sessions: Мирослава Кацарова Трио@ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС ПЛОВДИВ

Ноемврийска вечер, уютна атмосфера и джаз отблизо. Мирослава Кацарова и нейното трио ще превърнат „ФРИКС“ в камерен клуб: авторски песни, импровизации и любими джаз класики, пренаписани по техния собствен начин. Музика, която се слуша с чаша в ръка и удоволствеи.

Мирослава Кацарова Трио са:

Мирослава Кацарова – вокал

Мирослав Турийски – пиано

Младен Димитров – ударни

Очаква ви вечер, в която хубават бира хубавия български джаз

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

Geizata live at Безистень

Добре познатия на всички-Пловдивската легенда, Андрей Старейшински или както го знаем-Гейзата,ще забие в бар Безистен на живо!!!

Рок бар Безистенъ

20:30 часа

Duarte Fernandes Quartet (PT,USA/AM,BG)

Дуарт Фернандеш квартет изпълнява авторска музика, разположена на границата между джаза и прогресив метъла, с нюанси от близкия изток и балканите. В състав от китара – Кайл Калубджан Кларк (САЩ/ Армения), саксофон – Педро Миранда (Португалия), бас – Дуарт Фернандеш (Португалия) и барабани – Александър Иванов (България), групата музицира из сменящи се неравноделни размери, изоритмични структури и многопластови текстури. Звученето им носи сурова енергия, оформена от авторския репертоар на Дуарт, който съчетава съвременни идеи с „ехото“ от по-стари музикални традиции. Неговият музикален език отразява усещане за откъснатост и липса на чувство за принадлежност.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Концерт на Черно фередже

Фереджето пристига във Филибето да види какво е дереджето.

„Класиците“ ще очакват само хора с чувство за хумор, без предрасъдаци и морални задръжки.

Ще пеем песни, които знаем от деца, но не са за деца.

Групата е в състав:

Голям Тошо – китара, вокал

Рая Андреева – вокал

Димитър Ковачев „Фънки“ – бас китара

Борислав Борисов – барабани

Цецо Игнатов – клавири

Under City

21:30 часа

Яница Станчева Трио@Контрабас

Енергичната и талантлива Яница от „Джазика“ отново ще озвучи с музиката си стръмната улица на бар Контрабас в Стария град.

Досега пловдивчани я гледахме само по телевизора като участник в „Гласът на България“, а този петък ще имаме шанса да я послушаме и на живо.

На нея се пада не леката задача да ни зареди с голяма доза есенен суинг. Ние пък ще се отблагодарим с вкуснотии разни …

Яница Станчева – вокал

Николай Костадинов – пиано

Петър Терзиев – контрабас

Бар Контрабас

21:00 часа

Take me back to 2016@Bally Club

На 27 ноември againz ни връща в онези години с TAKE ME BACK TO 2016 в Bally Club! Хитовете на Rihanna, Calvin Harris, Drake, Major Lazer, Justin Bieber и още много любими имена ще звучат отново на дансинга.

Bally Club

22:00 часа

28 ноември

Безопасна приказка

„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Лепило за брада

Семеен мюзикъл

Дом на културата „Борис Христов“

11:00 часа

17:00 часа

Пловдив – Плетене на играчка за начинаещи Есенен пухкав жълъд

Пловдив, изплети си сладко жълъдче в Капана!

На 28 ноември Cozy Nosy и Pleta.bg те канят на една уютна работилница за напълно начинаещи — дори никога да не си хващал кука и прежда!

Навън става по-хладно, а на нас все повече ни се иска да забавим темпото и да направим нещо приятно за себе си.

Нека оставим телефона и безкрайното скролване за малко и да се съберем в сърцето на Капана — с мека прежда, любима напитка и едно жълъдче с кафява шапчица, малки лапички и усмивка, на която трудно се устоява.

Никакъв предишен опит не е необходим. Нужни са ти само творческо настроение и желание да опиташ — останалото остави на нас.

Започваш с кълбо прежда от Pleta.bg и си тръгваш с готова играчка, изплетена със собствените ти ръце.

Котка и Мишка LOCAL

13:00 часа

Broken? – Kintsugi работилница и разговор

Пукнатини, отчупени ръбове, парчета, които за нищо не стават… Но счупеното задължително по-непотребно ли е от цялото? Поправеното губи ли от красотата си пред оригинала?

В основата на японската техника за възстановяване на счупена керамика – кинцуги (金継ぎ, в превод „златна спойка“), стои дълбокото разбиране, че несъвършенствата и времето не отнемат от стойността, а могат да я подчертаят.

Тази събота, 28 ноември, заедно с Бояна ще ви очакваме за едно споделено преживяване, вдъхновено от философията зад кинцуги. Заедно ще дадем нов живот на счупени предмети и ще видим красотата, която понякога се крие тъкмо в пукнатините.

А покрай работата с ръцете ще направим място и за разговори. За счупеното и поправеното. За нещата, които ни бележат, за следите, които носим, за вътрешните и външните ни пукнатини и за начините, по които се грижим за себе си и се учим да приемаме онова, което вече не е съвсем цяло. Без обаче да се чувствате притиснати да споделяте. Можете просто да присъствате. Предишен опит с техниката не е нужен, само малко търпение и време.

Галерията на Ателиетата

16:30 часа

Saké @ International Fair

Saké се завръща в Пловдив с още по-мащабно събитие, по-голяма локация и впечатляващ артистичен състав. Палата 2 на Международен панаир Пловдив ще се превърне в център на електронната музика с фестивална зона от над 3000 кв. м и седем артисти.

Хедлайнер на събитието ще бъде INNELLEA – един от най-актуалните артисти на електронната сцена през последните години. Със своя динамичен и енергичен звук той ще поведе публиката към окото на бурята и ще постави началото на една незабравима музикална нощ.

Три десетилетия след последното подобно събитие Международен панаир Пловдив отново ще пулсира в ритъма на електронната музика – този път с продукция от съвсем различен мащаб.

Международен панаир Пловдив

22:00 часа

Дегустация с вино от винарна DiVes@Контрабас

DiVes Estate е семейна бутикова винарна, създадена през 2012 г. с любов към виното и стремеж към производство на висококачествени български вина с индивидуален характер.

Зад всяка бутилка стоят отдаденост и желание да се съхрани автентичният облик на вината от Черноморския регион.

Близостта до морето, продължителната топла есен, слънчевите дни и постоянният морски бриз оформят специфичния тероар, който придава характер и индивидуалност на вината от изба DiVes.

Философията на винарната се основава на затворен производствен цикъл – от отглеждането на гроздето в собствените лозя до създаването и бутилирането на готовото вино.

Въпреки сравнително кратката си история, DiVes Estate Winery е носител на 101 отличия от национални и международни винени конкурси.

Контрабас

17:00 часа

Harry Tonchev Trio

Хари Тончев е джаз китарист, базиран в Тампа. Неговото енергично трио се фокусира върху импровизационната музика, съчетавайки авторски композиции и стандарти от „The Great American Songbook“. Подходът му към импровизацията, наподобяващ музикален диалог, привлича и задържа вниманието на публиката. Стилът му на импровизиране е силно повлиян от периода, прекаран в Чикаго (2019–2026 г.), по време на който е работил с широк кръг от музиканти.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Хардкор под земята – Delate, Garrotta и KRUT

Delate, Garrotta и KRUT се събират на добре познатото място, за да представят новите (и вече не толкова новите) си албуми.

UNDER CITY

21:00 часа

29 ноември

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

ПЛОВДИВ: Изплети си Мериносов Шал Плетене с пръсти за начинаещи

Мека мериносова прежда в ръцете ти, домашни печива, вкусна топла напитка и малко време само за теб! Този ноември ще си изплетем пухкав, обемен шал с едри бримки, в който ти се иска да се сгушиш още щом го докоснеш.

За тази работилница избрахме Atlas, висококачествена мериносова прежда на SteniYarn от магазин PLETA BG. Тя придава на шала онзи луксозен вид и мекота, които се усещат още докато плетеш. А най-хубавото е, че ще го направиш само с пръсти, без куки и игли.

Дори никога да не си плела, ще ти покажем всяка стъпка, от първата бримка до завършването на шала. Накрая си тръгваш с готов шал, който можеш да носиш още същия ден или да подариш на близък човек

Котка и Мишка LOCAL

13:00 часа

Прожекция Над нещата във фестивалния свят

Изключително много се радваме да Ви поканим на втората прожекция, създадена изцяло от усилията на хора, които просто искат да правят кино.

Но точно както хората, които изкачват високите върхове, не трябва да гледат към върха, а само към следващата си крачка и след това към следващата. Така и ние не гледаме към върховете, а само към следващата крачка, а тя е:

Да Ви представим видеата на част от фестивалите, на които бяхме през последните години.

Едно от любимите ни неща е да обикаляме по фестивали и да срещаме невероятната енергия на хората, а второто най-любимо е да пресъздаваме тази енергия в изкуство, за да може да я върнем обратно под различна форма.

Бяхме на едни от най-големите псайтранс, дръм енд бас и поп фестивали в Европа и снимахме колкото можехме.

В последната година се отдадохме на подреждането на всички тези моменти в различни видеа, които да се опитат да се доближат максимално до вътрешния пламък, усещан на самото място, докато бяхме там. Истината е, че това е много трудна задача и дори може би невъзможна, но за щастие ще може да видите тези фестивали през очите на Над Нещата, което може да не Ви даде същата емоция, но ще бъде също толкова завладяваща.

И кой знае, може би ще Ви накара някой ден да изживеете всичко и Вие.

Bee Bop Café

19:30 часа

AETHERIAN (GR) + NETHER (BG) LIVE IN PLOVDIV

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПЛОВДИВ

AETHERIAN: https://linktr.ee/aetherianband

Aetherian е мелодик дет метъл група от Атина, Гърция, която изгражда своя звук там, където смазващите рифове се срещат с мрачни мелодии, епични атмосфери и дълбоко усещане за меланхолия. Вдъхновена от суровата красота и необуздания дух на природата, музиката на Aetherian пресъздава усещането за необятни пейзажи, древни гори и вечната борба между мрака и светлината.

От дебютното EP Tales of Our Times до дългосвирещите албуми The Untamed Wilderness и At Storm’s Edge, както и редица сингли, издадени през годините, Aetherian проправят свой собствен път в света на мелодичния дет метъл, а през 2027 г. предстои издаването на нов албум.

С все по-осезаемо присъствие на европейската метъл сцена, Aetherian са свирили на Summer Breeze Open Air, турирали са из Европа заедно с Vader и са делили сцената с групи като Lamb of God, Septicflesh, Wayfarer, Unto Others и Nightrage. След две самостоятелни турнета на Балканите и в Европа, групата пренася музиката си на сцената като интензивно и завладяващо пътешествие през агресия, емоция и атмосфера.

NETHER: https://linktr.ee/netherbandbg

Nether е екстремна прогресив метъл група от Централна България. Групата е създадена в края на 2012 г. от басиста Vasil Varbanov и китариста Vladimir Voloshchuk. В духа на прогресив рок и метъл културата, всеки от членовете е мултиинструменталист и композитор, което позволява на групата да вплита разнообразни оркестрални, фолклорни и електронни елементи в музиката си.

Черпейки вдъхновение от множество групи от прогресив метъл, прогресив рок и екстремен метъл сцените, сред които Dream Theater, Opeth, Genesis, Cryptopsy, Shokran и Born of Osiris, и след присъединяването на техния приятел и китарист Georgi Hadzhiev, групата издава дебютния си сингъл Sokeres, който отдава почит и на балканските им корени. Сингълът е продуциран от самата група, а миксирането и мастерирането са дело на китариста Vladimir, зад когото стои богат каталог от местни издания.

След отличния прием на сингъла групата преработва и презаписва всички свои демо записи, които се превръщат в основата на дебютния им албум The Gates of Nether. Албумът отново е изцяло продуциран и реализиран от самата група. Издаден на 15 август 2024 г., The Gates of Nether цели да отведе слушателя на пътешествие през богата палитра от емоции, обединени от тежкото звучене на метъла.

Under City

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv