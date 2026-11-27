На 3 декември от 19:00 ч. op34.gallery ще стане пространство за среща между изкуството, несъзнаваното и една важна кауза. Пловдивското студио за анимация Kashu представя благотворителната изложба „Синхроничност – Фрагменти на реалност и несъзнавано“, в която образ, движение и текст се превръщат в средство за изследване на онези трудно обясними моменти, в които вътрешният ни свят сякаш се среща с външната реалност.

Случвало ли ви се е да помислите за някого и точно в този момент той да ви се обади? Или да попаднете на нещо, което сякаш идва точно навреме, за да даде отговор на въпрос, който дори не сте изрекли на глас? Швейцарският психолог Карл Густав Юнг нарича подобни преживявания „синхроничност“, значими съвпадения, в които откриваме смислена връзка между външните събития и собствените си преживявания.

Тази концепция е отправната точка за изложбата, която събира творбите на Анна Костова, Стела Скендерова, Николета Николаева и Александра Димитрова. Зад цялостната идея, визуалната реализация, анимацията и текстовете стои творческият екип на Kashu, който разглежда синхроничността през различни емоционални и визуални фрагменти – природата, усещането за дом, близостта и личните трансформации.

„Синхроничност“ е не само артистичен експеримент, но и благотворителна инициатива, която поставя в центъра на вниманието грижата за животните. Приходите от изложбата ще бъдат дарени за програмите за лечение, кастрация и профилактика на бездомни животни на пловдивската ветеринарна клиника „Esperanza for Life“, основана и ръководена от д-р Мадлен Матейна.

Подкрепата за клиниката е личен и осъзнат избор на екипа на Kashu, който познава отблизо работата ѝ и ежедневната ангажираност с бездомните животни, доброволците и организациите, посветили усилията си на тяхната грижа.

Изложбата ще бъде открита на 3 декември, четвъртък, от 19:00 ч. в op34.gallery на ул. „Отец Паисий“ 34 в Пловдив и ще може да бъде разгледана до 17 декември 2026 г.

Понякога значимите съвпадения ни напомнят, че сме свързани по повече начини, отколкото можем да обясним. А понякога една среща с изкуството е възможност тази връзка да се превърне в действие.