Бившият директор на „Екобус- Пловдив“ Владимир Добрев и на една крачка от това да поеме общинското дружество. Екс управителят му стигна до финалното събеседване в новия конкурс за шеф на „Екобус“, а на 1 декември ще трябва да убеди комисията защо отново иска да оглави общинския превозвач, който до този момент е без същинска дейност.

Името на Добрев е посочено в обявление, публикувано днес от общината. В документа не фигурира друг допуснат кандидат, което на практика означава, че надбягването е с един кон. Комисията в конкурса е назначена с решение №278 на Общинския съвет от 3 август.

Развитието идва ден след като Общинският съвет отпусна още 50 000 евро за текущата дейност на дружеството до април 2027 г., както „Под тепето“ съобщи вчера. Общинският превозвач се подготвя за експлоатация на 20 електробуса по две линии. Допускането до събеседване не означава избор на управител, но липсата на друга кандидатура води до такива заключения.

Припомняме, че Владимир Добрев бе избран за управител на публичното предприятие за електрически градски транспорт от квотата на „Браво Пловдив“ през февруари 2025 г. и я напусна по-малко от три месеца по-късно. Той подаде оставка през май миналата година ведно с всички кадри на движението, които заемаха ръководни позиции в общинската администрация след освобождаването на Ерол Садъков.

След оставката си Добрев критикува публично техническите изисквания в обществената поръчка за доставка на 20 електробуса за Пловдив (на стойност близо 10 млн. евро без ДДС), като посочи занижени параметри и липса на ясно зададен минимален капацитет на батериите.