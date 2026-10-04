Закриха заседанието за мярката на Славчо Мегерев заради интимни подробности по делото

Съдът даде един час на защитата и обвиняемия да се запознаят с материалите. Адвокатът на Мегерев заяви, че не вижда преки доказателства срещу клиента си

Окръжният съд в Пловдив закри заседанието по мярката за неотклонение на Славчо Мегерев, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Искането за разглеждане на делото при закрити врата бе направено от наблюдаващия прокурор Димитър Молев заради наличието на материали и факти, засягащи личния и интимния живот на граждани.

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Адвокатът на обвиняемия Диляна Агова се съгласи заседанието да продължи при закрити врата, но поиска един час, за да може тя и клиентът ѝ да се запознаят с материалите по делото.

Съдия Петко Минев уважи исканията на двете страни и даде необходимото време на защитата.

Славчо Мегеров бе доведен в съдебната зала с белезници и при засилени мерки за сигурност.

При влизането си той беше с качулка, която свали пред съда, разкривайки лицето си.

„Не виждам преки доказателства“, коментира адвокат Диляна Агова преди заседанието в кулоарите на съда.

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Очаквайте подробности за хода на заседанието и решението на съда по искането на прокуратурата за постоянен арест на обвиняемия.