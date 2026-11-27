97% от финансовия ресурс на Програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021–2027 г. вече са договорени. Бюджетът ѝ надхвърля 3,3 млрд. евро, като част от инвестициите са насочени и към Пловдив.

Сред проектите с регионално значение е инициативата „Брегове на съвремието“, която предвижда инвестиции за над 41 млн. евро в култура, спорт и градска среда в Пловдив и Габрово. В Пловдив сред планираните обекти е обновяването на кино „Космос“, както и развитието на пространства край река Марица.

Бюджетът надхвърля 3,3 млрд. евро

Договорените средства по програмата достигат над 3 млрд. евро, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева по време на годишното информационно събитие, организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка в София.

„Постигнахме 97% договаряне, което значи, че инвестираме над 3 млрд. евро в развитието на регионите“, заяви Георгиева. По думите ѝ следващата ключова задача е договорените средства да бъдат реализирани чрез конкретни проекти и да доведат до видими резултати за хората.

Акцент във форума бяха интегрираните териториални инвестиции, които обединяват общини, болници, университети и граждански организации около общи инициативи.

Сред мащабните проекти е нов модел за интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион. Той обхваща 18 общини в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, а общата стойност на инвестициите е 102,2 млн. евро. Основен елемент е изграждането на детската болница „Света Анастасия“ в Бургас за 61,3 млн. евро. Предвиждат се още медицинско оборудване, телемедицина, електронна платформа за здравна информация, обновяване на педиатрични отделения и мобилни медицински екипи.

Други концепции предвиждат подобряване на диагностиката и достъпа до здравни услуги в Северозападния и Югозападния район. „Стратегия Единно здраве“ обединява 10 общини и 27 партньори с бюджет около 25,3 млн. евро. В нея са включени мобилни кабинети, телемедицински връзки и апаратура за диагностика на сърдечносъдови и онкологични заболявания.

В Югозападния район са планирани инвестиции за 36,5 млн. евро в болнична инфраструктура, мобилни медицински кабинети и дефибрилатори.

В края на юни от Министерството на регионалното развитие предупредиха за риск от загуба на близо половин милиард евро по програмата заради недостатъчно заявени разходи към Европейската комисия. Тогава 56% от ресурса е бил договорен, а разплащанията са достигали 14%.

Според заместник-министър Георгиева рискът е бил свързан с бавни административни процедури, а не с липса на опит у българските бенефициенти. Сега, при почти пълно договаряне на бюджета, остава предизвикателството проектите да бъдат изпълнени в срок и европейските средства да доведат до реални промени в регионите.