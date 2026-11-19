Магистратите приеха, че има достатъчно доказателства за съпричастност на Атанас Дечев към престъплението и реална опасност да се укрие

Атанас Дечев, вторият обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на Окръжния съд, с което на 42-годишния мъж беше наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдебният състав е приел, че по делото са събрани множество доказателства, които позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на Дечев към престъплението. Той е обвинен, че като помагач умишлено е улеснил Славчо Мегеров да извърши предумишленото убийство на Илиян Филипов на 30 септември 2026 г. в Пловдив.

В мотивите си апелативните магистрати подчертават, че при произнасянето по мярка за неотклонение законът изисква по-нисък интензитет на доказаност в сравнение с този, необходим за постановяване на осъдителна присъда. За целите на задържането е достатъчно да има обосновано предположение за съпричастност, а не окончателно установяване на авторството и вината.

Съдът е преценил още, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка. Затова задържането под стража е определено като най-адекватната мярка в случая.

Както Под тепето писа, при първото разглеждане на мярката прокуратурата посочи, че Дечев е оказвал логистична помощ на сочения за физически извършител Славчо Мегеров. Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев тя се е изразявала в следене на Илиян Филипов и предаване на информация за него във вечерта на убийството.

Защитата оспори наличието на достатъчно доказателства за съзнателно участие на Дечев в престъплението и поиска по-лека мярка.

Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване, а Атанас Дечев се счита за невинен до приключване на наказателното производство с влязла в сила присъда.