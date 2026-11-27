Кадастърът спира работа за час с искане за 350 евро увеличение на заплатите

Служителите настояват и за връщане на добавката за прослужено време, а щафетният протест в държавната администрация продължава

Служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се включват в щафетните протестни действия на държавната администрация с едночасово спиране на работа днес, 27 ноември, от 10:00 до 11:00 часа. Те настояват за увеличение на възнагражденията с 350 евро от началото на следващата година и възстановяване на допълнителното заплащане за прослужено време и професионален опит, известно като „клас“.

Недоволството е част от протестната кампания на служителите в държавни структури, които настояват за по-високи възнаграждения и равнопоставено отношение при формирането на заплатите в администрацията.

Държавни служители излизат на протест заради ниските заплати

Според представителите на работещите в кадастъра дейността им е свързана с висока квалификация и значителна отговорност. Те обслужват граждани, бизнес, нотариуси, държавни и общински предприятия и структури.

От синдикатиите посочват, че ниските възнаграждения затрудняват привличането на млади специалисти. По думите на Нина Видолова от АГКК за инженер по геодезия възнаграждение под 1000 евро е обидно спрямо квалификацията и отговорностите на професията.

Протестните действия в държавната администрация започнаха на 23 ноември със спиране на работата на служители от Агенцията за социално подпомагане. В Пловдив в стачката се включиха и социалните работници, които поискаха увеличение от 350 евро, както и промяна в изискванията за заемане на длъжността – висшето образование да стане задължително условие.

Два дни по-късно протестираха и служителите на бюрата по труда в Пловдив и областта, които настояват за по-сериозно увеличение от предвидените 5% в бюджетната рамка.

Исканията за по-високи заплати в кадастъра не са нови. През октомври 2022 г. служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър отново излязоха на едночасов протест. Тогава те настояваха за увеличение на възнагражденията с поне 20%.

Припомняме, че преди 4 години Служителите в кадастъра настояваха за увеличение на заплатите.

Очаква се през следващата седмица в предупредителна стачка за достойни възнаграждения да се включат служители от Националния статистически институт и Националния осигурителен институт.