Съдът не прие медицинските документи за достатъчно основание за по-лека мярка, а защитата оспори доказателствата за съпричастност към убийството на Илиян Филипов

Показанията на най-малко двама свидетели са сред основанията, заради които Окръжният съд в Пловдив прие, че съществува реална опасност Атанас Дечев да се укрие, ако не остане в ареста. Това става ясно от мотивите към определението, с което 42-годишният мъж бе оставен с най-тежката мярка за неотклонение по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Припомням, че Съдът гледа при закрити врати мярката на помагача на Мегерeв

В съдебното заседание защитата е поискала Дечев да бъде поставен под домашен арест. Адвокат Красимир Елдъров е представил документи за здравословното състояние на обвиняемия, както и доказателства за семейното му положение.

Самият Дечев е посочил пред съда, че издържа семейството си с две малолетни деца.

Магистратът обаче е прецени, че медицинските документи не дават основание да се приеме, че обвиняемият не може да пребивава в следствения арест. Съдът не е установил и извънредни обстоятелства, които да налагат прилагането на по-лека мярка, стана ясно при произнасянето на решението, когто журналисти бяха допуснти в залата, но без разрешение да снимат.

В мотивите си съдията посочи още, че събраните материали по делото позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастност на Дечев към престъплението. В тази връзка са отчетени свидетелски показания, съдържащи информация, която не попада под ограниченията на чл. 118 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Това е отделен аргумент от посочените от съда показания на най-малко двама свидетели, подкрепящи извода за опасност от укриване.

По време на изявлението си след заседанието адвокат Красимир Елдъров оспори доказателствата за участие на клиента му в убийството. Той заяви, че няма преки свидетели за съпричастността на Дечев и постави под въпрос какво конкретно прокуратурата разбира под оказвана логистична помощ.

Защитникът обърна внимание и на обстоятелството, че обвиняемият не е дал обяснения пред разследващите, като подчерта, че законът му позволява да го направи на по-късен етап.

Съдът отхвърли и възможността за парична гаранция или подписка, приемайки, че тези мерки не биха гарантирали явяването на обвиняемия в производството и предотвратяването на евентуално укриване или извършване на друго престъпление.

След края на заседанието представителят на държавното обвинение – прок. Димитър Молев, също потвърди, че доказателствената основа на искането за най-тежката мярка включва анализ на събраните по делото материали и записи. На въпрос какво прокуратурата разбира под логистична помощ, той обясни, че става дума за информация за поведението на убития. На последвалото уточнение дали това означава, че Дечев го е следил, прокурорът отговори: „Това мога да кажа по въпроса“.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.