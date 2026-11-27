Двама крадци са задържани за обири в „Тракия“

Извършители на кражби на територията на пловдивския квартал „Тракия“ са установени и задържани след активни действия на служители от Пето РУ. Мъжете, на 48 и 49 години, са с криминалистични регистрации и осъждани.

По следите на първия разследващите влезли вчера, след като на паркинг пред хипермаркет на бул. „Цариградско шосе“ задигнал дамска чанта с документи, дребна парична сума и други вещи.

За другият пък са събрани доказателства, че миналата сряда с ловкост отнел 670 евро от борсетата на посетител в търговски център на ул. „Съединение“. Документирането на случаите продължава.