196 бебета са родени от майки тийнейджърки за една година в Пловдив

Броят им е намалял спрямо предходната, когато са регистрирани 225 раждания от майки на 19 и по-малко години

Ранното майчинство остава част от демографската картина на града. Данните на НСИ показват спад спрямо предходната година, но темата за ранните съжителства, образованието и подкрепата за непълнолетните продължава да стои на дневен ред. Каква е картината в Пловдив и региона и доколко ранните съжителства и бракове остават социален проблем, разказвааме в Международния ден за премахване на детските, ранните и принудителните бракове.

196 деца са родени през изминалата година в град Пловдив от майки на 19 и по-малко години. Според статистиката младите майки представляват близо 6% от всички родилки в града за миналата година.

Общо 3306 живородени деца са регистрирани в Пловдив през 2025 г. От тях 196 са от майки на възраст до 19 години включително. За сравнение, през 2024 г. броят на децата, родени от майки в тази възрастова група, е бил 225.

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Спадът е факт, но статистиката поставя въпроса за социалните условия, образователната среда и механизмите за подкрепа на момичета, които стават майки преди да навършат пълнолетие.

Какво показват данните за областта

В област Пловдив през 2025 г. са регистрирани 5392 живородени деца и 2000 сключени граждански брака. Официалната статистика за браковете обаче не може да даде пълна картина за ранните съжителства, тъй като част от тях не са регистрирани като граждански бракове.

Ражданията от майки в тийнейджърска възраст са един от измеримите показатели за мащаба на проблема, но сами по себе си не са равнозначни на данни за детски или принудителни бракове. Затова и темата изисква разграничаване между ранно майчинство, неформално съжителство, детски брак и принуда.

Ранното съжителство не е равнозначно на принудителен брак

В доклад на Център „Амалипе“, посветен на тенденциите, факторите и възможностите за промяна при ранните бракове в ромските общности в България, се разглеждат различни причини за възникването на ранни съюзи, сред които социално-икономически фактори, образователни затруднения, семейна среда и общностни нагласи.

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Темата не може да бъде сведена до една причина или до един етнос. Ранното майчинство, прекъсването на образованието, липсата на достъп до подкрепа и рисковете от принуда изискват различни, но взаимосвързани превантивни и социални мерки.

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В Пловдив сред механизмите за подкрепа на родители и деца в риск е и услугата „Майка и бебе“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, която осигурява подкрепа на майки и техните деца в кризисни ситуации.

снимка: архив Под тепето