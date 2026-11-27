Започна сглобяването на голямата коледна елха върху зазимения фонтан с пеликаните срещу общината. Десетки служители на единствената фирма у нас и на Балканите за производство на тези коледни дръвчетата „ГРИПС ПВЦ“ и работници от общинските предприятия монтират изкуствената елха, която по традиция ще е с гигантски размери и богата украса. Паралелно с това върви и доукрасяването на Главната. Официално светлините на празничното дръвче ще бъдат запалени вечерта на 1 декември, а днес от кметството обявиха и цялата градска коледна програма, която обединява инициативите на Община Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“, РЕМ – Пловдив, ГХГ – Пловдив и редица културни и образователни партньори.

За първи път културните институции в Стария град представят съвместно своите празнични прояви под мотото #ЗАЕДНО в рамките на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“, посветен на толерантността, добротата, надеждата и споделената празнична атмосфера. Паралелно с това в различни точки на града ще се проведат празнични концерти, детски работилници, изложби, литературни срещи, театрални постановки, Коледен крос и второто издание на базара „Коледа в Пловдив“ на пл. „Централен“ (до 3 януари 2027 г.).

Ето и зялата програма за Коледните празници в Пловдив:

1 декември 2026 г. (вторник)

13:00 ч. | Цар-Симеоновата градина, алеята до фонтан „Деметра“ – Откриване на Националната фотоизложба „Поправи Земята“, посветена на опазването на околната среда. Експозицията включва 30 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна на възраст от 17 до 71 години. Проектът спечели първо място в категория „Социален проект с обществено въздействие“ на Годишните награди на b2b Media. Пловдив е последната, 15-а локация от националния маршрут на изложбата, която пътува вече 9 месеца. Представянето на фотоекспозицията с послание в 14 населени места е част от обществените инициативи на HUMANA People to People България, насочени към повишаване на информираността за въздействието на климатичните промени и необходимостта от опазване на природните ресурси и биоразнообразието. Жителите и гостите на град Пловдив могат да я разгледат до 4 януари 2027 г. Организатор: HUMANA People to People България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал“.

| Цар-Симеоновата градина, алеята до фонтан „Деметра“ – Откриване на Националната фотоизложба „Поправи Земята“, посветена на опазването на околната среда. Експозицията включва 30 фотографии на професионалисти и любители от цялата страна на възраст от 17 до 71 години. Проектът спечели първо място в категория „Социален проект с обществено въздействие“ на Годишните награди на b2b Media. Пловдив е последната, 15-а локация от националния маршрут на изложбата, която пътува вече 9 месеца. Представянето на фотоекспозицията с послание в 14 населени места е част от обществените инициативи на HUMANA People to People България, насочени към повишаване на информираността за въздействието на климатичните промени и необходимостта от опазване на природните ресурси и биоразнообразието. Жителите и гостите на град Пловдив могат да я разгледат до 4 януари 2027 г. Организатор: HUMANA People to People България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал“. 17:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на Духов оркестър – Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив.

| Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на Духов оркестър – Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив. 18:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Официална церемония по запалване на светлините на Градската елха от кмета Костадин Димитров с участието на Подготвителен хор и Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ и хор „Евмолпея“, пристигане на Дядо Коледа и празнична заря. Организатор: Община Пловдив.

2 декември 2026 г. (сряда)

17:30 ч. | Лапидариум (пл. „Атанас Кръстев“) – Церемония по запалване на светлините на празничното дърво и начало на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“ (заедно с общностите на Пловдив).

| Лапидариум (пл. „Атанас Кръстев“) – Церемония по запалване на светлините на празничното дърво и начало на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“ (заедно с общностите на Пловдив). 18:00 ч. | Балабанова къща – „Вкусовете на Трихълмието“ / „Вкусовете на етносите на Трихълмието“ с Мария Жекова и откриване на дигиталната документална изложба „Щрихи от духа на Пловдив“ (в партньорство с отдел „Регионален държавен архив“ – Пловдив). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“ (в партньорство с Регионален държавен архив – Пловдив).

4 декември 2026 г. (петък)

18:00 ч. | Постоянна експозиция „Мексиканска графика“, ГХГ – Пловдив – Откриване на традиционната изложба „Дядо Коледа и приятели“. Организатор: ГХГ – Пловдив.

5 декември 2026 г. (събота)

11:00 ч. | Късноантична сграда „Ирини“ – Представяне на двуезичната монография за Борис Димовски (по повод 100-годишнината от рождението му, 340 стр., над 600 изображения) от Красимир Илиев. Организатор: Община Пловдив, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и ОИ „Старинен Пловдив“.

| Късноантична сграда „Ирини“ – Представяне на двуезичната монография за Борис Димовски (по повод 100-годишнината от рождението му, 340 стр., над 600 изображения) от Красимир Илиев. Организатор: Община Пловдив, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и ОИ „Старинен Пловдив“. 16:00 ч. | Малка базилика от Филипопол – Концерт на хор „Бодра смяна“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

9 декември 2026 г. (сряда)

17:00 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив – Откриване на изложба на семейни филцови завивки от унгарския майстор плъстар Ищван Видак (István Vidák) и съпругата му Мари Над (Mari Nagy) (свободен вход само в деня на откриването). Организатор: РЕМ – Пловдив.

10 декември 2026 г. (четвъртък)

Без посочен час | Къща „Клианти“ – Изложба на ученици от специалност „Рекламна графика“ / професия „Дизайнер“ към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив (до 8 януари 2027 г.). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

11 декември 2026 г. (петък)

17:00 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив – Откриване на изложбата с карикатури „Скици от живота“ от Ириен Трендафилов („Баш майстор на карикатурата“ за 2025 г.; до края на януари 2027 г.; свободен вход само на откриването). Организатор: РЕМ – Пловдив.

12 декември 2026 г. (събота)

10:30 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив (маршрут: РЕМ – Пловдив, ул. „Съборна“, Катедрален храм „Св. Богородица“, обратно до РЕМ – Пловдив) – Празнично шествие, литургия, връчване на майсторски звания на нови членове на РЗК – Пловдив, курбан и пресъздаване на еснафския празник в чест на Св. Спиридон по възрожденска традиция. Организатор: РЕМ – Пловдив и РЗК – Пловдив.

| Регионален етнографски музей – Пловдив (маршрут: РЕМ – Пловдив, ул. „Съборна“, Катедрален храм „Св. Богородица“, обратно до РЕМ – Пловдив) – Празнично шествие, литургия, връчване на майсторски звания на нови членове на РЗК – Пловдив, курбан и пресъздаване на еснафския празник в чест на Св. Спиридон по възрожденска традиция. Организатор: РЕМ – Пловдив и РЗК – Пловдив. 11:00 – 12:30 ч. | Малка базилика от Филипопол – Пловдивска премиера на романа „Око“ и среща с авторката Мария Касимова-Моасе. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

| Малка базилика от Филипопол – Пловдивска премиера на романа „Око“ и среща с авторката Мария Касимова-Моасе. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“. 12:00 – 15:00 ч. | Лапидариум (при лошо време – Балабанова къща) – „Коледната мисия на Хъкси“ в Стария град – среща с Хъкси, Дядо Коледа, Снежанка и елфите, игри и безплатни моментни снимки с Фотохъб / Fotohub.bg. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

13 декември 2026 г. (неделя)

11:00 ч. | Постоянна експозиция на Златю Бояджиев – Детска творческа работилница за коледна украса (свободен вход, с предварително записване на тел. +359 896 935 299). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

| Постоянна експозиция на Златю Бояджиев – Детска творческа работилница за коледна украса (свободен вход, с предварително записване на тел. +359 896 935 299). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“. 12:00 – 15:00 ч. | Постоянна експозиция на Златю Бояджиев / Пред Туристически информационен център в Стария град (при лошо време – в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев) – Ретро фотозона и безплатни моментни снимки с Фотохъб / Fotohub.bg. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

16 декември 2026 г. (сряда)

17:00 ч. | Къща „Стамболян“ – Откриване на традиционната коледна изложба на студентите от Факултет „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

17 декември 2026 г. (четвъртък)

16:00 ч. | Малка базилика от Филипопол – Откриване на традиционната коледна изложба „Иконопис“ на ученици от специалност „Иконопис“ към НХГ „Цанко Лавренов“ (до 6 януари 2027 г.). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

19 декември 2026 г. (събота)

10:30 ч. | Цар-Симеонова градина – „Коледен крос“ – детско бягане (1 км). Организатор: Община Пловдив.

| Цар-Симеонова градина – „Коледен крос“ – детско бягане (1 км). Организатор: Община Пловдив. 10:30 – 12:30 ч. | Къща „Стамболян“ – „Сурвачката като символ“ – беседа и детска творческа работилница за изработване на традиционна сурвачка (за деца над 5 години; свободен вход, записване на тел. +359 882 393 875). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

| Къща „Стамболян“ – „Сурвачката като символ“ – беседа и детска творческа работилница за изработване на традиционна сурвачка (за деца над 5 години; свободен вход, записване на тел. +359 882 393 875). Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“. 11:00 ч. | Цар-Симеонова градина (маршрут: ул. „Княз Александър I“ – бул. „Марица“ – Стария град – ул. „Съборна“) – „Коледен крос“ за възрастни (празнично бягане в костюми на Дядо Коледа с фокус върху забележителностите и медали на финала). Организатор: Община Пловдив.

| Цар-Симеонова градина (маршрут: ул. „Княз Александър I“ – бул. „Марица“ – Стария град – ул. „Съборна“) – „Коледен крос“ за възрастни (празнично бягане в костюми на Дядо Коледа с фокус върху забележителностите и медали на финала). Организатор: Община Пловдив. 16:30 ч. | Късноантична сграда „Ирини“ – „Тази Коледа е по-различна“ – младежка театрална постановка на Училище за таланти. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“ (в рамките на „Светлина и надежда в Стария град“).

20 декември 2026 г. (неделя)

16:30 ч. | Късноантична сграда „Ирини“ – „Коледна песен“ по Дикенс – младежка театрална постановка на Училище за таланти. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“ (в рамките на „Светлина и надежда в Стария град“).

24 декември 2026 г. (четвъртък)

12:00 ч. | Стълбите на „Каменица“ – Празничен концерт на Духов оркестър – Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив.

25 декември 2026 г. (петък)

12:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Традиционен празничен концерт на Биг Бенд Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив.

| Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Традиционен празничен концерт на Биг Бенд Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив. 17:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на Стенли (Станислав Сланев – вокал, Слави Вълчев – китара, Николай Николаев – ударни, Боил Каранейчев – бас). Организатор: Община Пловдив.

26 декември 2026 г. (събота)

12:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – „Коледно вълшебство“ – концерт на солисти и групи на музикална школа „Арт Войс Център“ (ръководител Румяна Иванова). Организатор: Община Пловдив.

| Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – „Коледно вълшебство“ – концерт на солисти и групи на музикална школа „Арт Войс Център“ (ръководител Румяна Иванова). Организатор: Община Пловдив. 17:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на група „Мистик“ с балет „Електра“. Организатор: Община Пловдив.

27 декември 2026 г. (неделя)

11:00 ч. | Стълбите на „Каменица“ – Празничен концерт на Духов оркестър – Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив.

| Стълбите на „Каменица“ – Празничен концерт на Духов оркестър – Пловдив (диригент Николай Гешев). Организатор: Община Пловдив. 12:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Празничен концерт „Коледни чудеса в страната на талантите“ (водещ Ася Антонова). Организатор: Община Пловдив.

| Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Празничен концерт „Коледни чудеса в страната на талантите“ (водещ Ася Антонова). Организатор: Община Пловдив. 17:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на „Йордан Петев и Една банда“. Организатор: Община Пловдив.

28 декември 2026 г. (понеделник)

12:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на Детската танцова школа към Фолклорен ансамбъл „Тракия“ (художествен ръководител Петя Доневска). Организатор: Община Пловдив.

| Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на Детската танцова школа към Фолклорен ансамбъл „Тракия“ (художествен ръководител Петя Доневска). Организатор: Община Пловдив. 17:00 ч. | Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“ – Концерт на Атанас Паскалев – Nacho Paskal с двама професионални танцьори. Организатор: Община Пловдив.

Празничен базар „Коледа в Пловдив“ (второ издание): отворен всеки ден от 10:00 до 22:00 ч. до 3 януари 2027 г. на пл. „Централен“ пред Централна поща – коледни къщички, български и европейски специалитети, греяно вино и горещ шоколад, двуетажна въртележка, пързалка за шейни без сняг (за първи път в България), масово месене на обреден хляб за Никулден (6 декември) с „Музея на хляба“, детски работилници, писма до Дядо Коледа и музикално-танцова програма (с популярни български изпълнители всяка събота). Организатор: Община Пловдив и партньори.

Витрини на Социално предприятие за хора с увреждания: в осем обекта на ОИ „Старинен Пловдив“ (Туристически информационни центрове, Епископска базилика на Филипопол, Малка базилика от Филипопол, Късноантична сграда „Ирини“, Римски стадион, Постоянна експозиция на Златю Бояджиев, Къща „Клианти“) със сувенирни продукти. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“ в сътрудничество с ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“.