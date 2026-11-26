Кметът: Договорът за автогара „Филипово“ е подписан, строителството може да започне следващата седмица

Договорът с НКЖИ е подписан, а Общината води разговори и за терен до Централна гара, където да бъде изградена общинска автогара

Договорът с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за терена, на който ще бъде изградена временната автогара край жп гара „Филипово“, вече е подписан. Строителните дейности могат да започнат още следващата седмица, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на дебатите в Общинския съвет за пренасочване на автобусите след затварянето на автогара „Север“ от другия месец.

Общински съвет определи новите спирки за автобусите от автогара „Север“

Припомняме, че 33 направления от 1 декември се пренасочват към „Родопи“ и „Юг“. Вижте от къде ще тръгват и спират автобусите.

Градоначалникът съобщи, че процесът по изграждането на временната общинска автогара вече е стартирал. Той напомни, че терена за това е в района на жп гара „Филипово“. Ясно е, че Общината е спечелила търга на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за имот с площ 2323,66 кв. м. с договор за 10-годишен наем.

По думите на Костадин Димитров терените до железопътната инфраструктура са подходящо решение на проблемите с автогарите на Пловдив.

„Имаме разговори с НКЖИ за терен до Централна гара, което ще е правилното решение, с оглед на случващото се с автогарите в града“, подчерта Димитров.

Новината идва само 4 дни преди прекратяването на дейността на автогара „Север“, откъдето от 1 декември 33 автобусни направления ще бъдат пренасочени към автогарите „Юг“ и „Родопи“.

До реалното изграждане и въвеждане в експлоатация на новата площадка пътниците ще трябва да използват другите две автогари в града, съгласно одобрената транспортна схема.